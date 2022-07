Les contrats à terme du TSX signalent un départ fort pour la seconde moitié de 2022

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6 % à 7 h 10 HE. À l'échelle mondiale, un rebond des prix du pétrole sur les préoccupations relatives à l'offre restreinte a fait augmenter les stocks mondiaux au cours d'une séance légère en raison du congé férié aux États-Unis. [GLOB/MKTS]

Les données sur l'activité manufacturière de S&P Global pour le mois de juin sont attendues à 09h30 ET.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1,1 % à 18 861,36 jeudi et a affiché la plus forte baisse trimestrielle depuis le premier trimestre de 2020.

Les marchés étaient fermés vendredi en raison du congé de la fête du Canada. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 45 points, ou 0,14% à 07h09 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 8,75 points, ou 0,23% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 40 points, ou 0,34%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

L'administration australienne de Link a rejeté l'offre publique d'achat réduite de l'entreprise canadienne de logiciels en nuage Dye & Durham Ltd, mais a accepté de poursuivre le dialogue avec elle dans l'espoir d'obtenir une meilleure offre.

Selon un rapport des médias, la Banque Toronto-Dominion du Canada étudie la possibilité de racheter la maison de courtage américaine Cowen.

Les autorités sanitaires du Canada ont réduit les heures d'ouverture des services d'urgence des hôpitaux et des cliniques de soins urgents au cours des dernières semaines, une mesure qui, dans certains cas, pourrait se prolonger jusqu'à l'été, en raison d'une augmentation du nombre de patients et d'un manque de personnel.

Le milliardaire sino-canadien Xiao Jianhua, qui a disparu à Hong Kong il y a cinq ans, devait être jugé en Chine lundi.

LES POINTS FORTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Tecsys Inc : Cormark Securities abaisse le prix cible de 50 $CAN à 47,50 $CAN.

Canopy Growth : La Banque CIBC réduit le prix cible de 5 $CA à 3 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 10 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 805,1 $ ; +0,2 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 108,64 $ ; +0,2 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 112,06 $ ; +0,4 % [O/R]

($1= C$1.28)