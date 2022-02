Les contrats à terme du TSX sont en baisse en raison de la faiblesse des matières premières, la crise en Ukraine maintient les investisseurs sur le qui-vive.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,3 % à 7 h (HE).

Les prix du pétrole brut américain ont baissé de 0,7 % le baril et le Brent a perdu 0,9 %, tandis que les contrats à terme sur l'or ont baissé de 1,1 % à 1 904,8 $ l'once. [O/R]

Des missiles ont pilonné la capitale ukrainienne vendredi, alors que les forces russes ont poursuivi leur progression et que les autorités de Kiev ont déclaré se préparer à un assaut visant à renverser le gouvernement.

Les données sur le solde budgétaire du Canada pour le mois de décembre sont attendues à 11 h (HE).

L'indice de référence était en passe de terminer la semaine avec des pertes de plus de 1 %, alors que les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine ont agité les marchés au cours de la semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,1 % à 20 761,93 jeudi, sa première clôture plus élevée en six jours de bourse. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 250 points, ou 0,75 %, à 7 h (HE), tandis que les e-minis du S&P 500 ont perdu 34 points, ou 0,79 %, et les e-minis du Nasdaq 100, 79,5 points, ou 0,57 %. [.N]

La Banque Canadienne Impériale de Commerce a battu les estimations des analystes pour ses résultats trimestriels vendredi, le bénéfice ajusté ayant augmenté de 14 % par rapport à la même période de l'année précédente, le créancier ayant vu ses provisions diminuer et ses revenus augmenter dans toutes ses unités.

Bombardier : Scotiabank relève la note de "sector outperform" à "sector perform".

FPI Crombie : Canaccord Genuity fait passer le titre de " hold " à " buy ".

Les Compagnies Loblaw Ltée : La Banque CIBC fait passer le prix cible de 116 $CAN à 120 $CAN.

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h (HE)

Contrats à terme sur l'or : 1900,8$ ; -1,32% [GOL/]

Pétrole brut américain : 92,17 $ ; -0,69 % [O/R].

Pétrole Brent : 98,12 $ ; -0,97 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR VENDREDI

0830 Revenu personnel mm pour Jan : Attendu -0,3% ; Préalable 0,3%.

0830 Consommation personnelle réelle mm pour Jan : Préalable -1,0 %.

0830 Consommation, ajustée mm pour Jan : Attendu 1,5% ; Antérieur -0,6%.

0830 Indice des prix PCE de base mm pour Jan : Attendu 0,5% ; Précedent 0,5%.

0830 Indice des prix PCE de base en glissement annuel pour Jan : Attendu 5,1% ; Précedent 4,9%.

0830 Indice des prix PCE mm pour Jan : Avant 0,4%.

0830 Indice des prix PCE en glissement annuel pour Jan : antérieur 5,8%.

0830 Biens durables pour Jan : Attendu 0,8% ; antérieur -0,7%.

0830 Biens durables hors transport pour Jan : Attendu 0,4% ; Précedent 0,6%.

0830 Biens durables hors défense mm pour Jan : Attendu 0.1% ; Avant 0.3%.

0830 Cap non-défense ex-air pour Jan : attendu 0,5% ; antérieur 0,3%.

1000 U Mich Sentiment Final pour Février : Attendu 61,7 ; Précedent 61,7

1000 U Mich Conditions finales pour fév : Avant 68,5

1000 U Mich Attentes finales pour fév : Avant 57,4

1000 U Mich Inflation à 1 an finale pour fév : antérieur 5.0%

1000 U Mich Inflation à 5 ans finale pour fév : Préalable 3.1%

1000 Indice des logements en attente pour Jan : Avant 117,7

1000 Variation des ventes en attente en mm pour Jan : Attendu 1,0% ; antérieur -3,8%.

1200 Dallas fed PCE pour Jan : Avant 3,9%.

