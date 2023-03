Les contrats à terme pour le principal indice boursier du Canada se sont repliés vendredi, les prix du pétrole brut ayant prolongé leurs baisses, tandis que les investisseurs attendaient avec prudence les données sur le marché du travail national.

L'économie devrait avoir créé 10 000 nouveaux emplois en février, selon une enquête Reuters auprès des analystes, contre 150 000 le mois précédent. Les données sont attendues à 8h30 ET.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,3 % à 7 h 10 (HE).

Les traders ont également attendu les données américaines sur les emplois non agricoles de février qui pourraient proposer plus d'indices sur un nouveau resserrement monétaire de la part de la Réserve Fédérale. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a chuté à son plus bas niveau depuis deux mois jeudi, les valeurs financières étant en tête des baisses. [TO]

Les prix du pétrole ont chuté pour une quatrième séance et se dirigeaient vers leur plus grande perte hebdomadaire en cinq semaines sur les inquiétudes concernant la perspective de fortes hausses des taux d'intérêt aux États-Unis qui affectent la demande de carburant. [O/R]

Parmi les nouvelles des entreprises, la maison de courtage BMO a rétrogradé le fournisseur de services pétroliers Shawcor de "surperformance" à "performance du marché".

MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h 10 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 838,3 $ ; +0,2% [GOL/]

Brut américain : 75$ ; -0,9% [O/R]

Brut Brent : 80,9 $ ; -0,7% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

Les données sur les emplois non agricoles de février sont attendues à 8 h 30 (HE).

(1 $ = 1,3839 dollar canadien)