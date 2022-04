Les contrats à terme du TSX sont en baisse en raison du poids des prix de l'or et du pétrole

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1 % à 7 h 04 HE.

L'or a chuté, mais le métal jaune était toujours sur la voie d'un gain hebdomadaire, soutenu par la demande de valeurs refuges dans le contexte de la crise ukrainienne et des pressions croissantes sur les prix. [GOL/]

Les prix du pétrole ont glissé de plus de 1 % dans des échanges minces à l'approche d'un jour férié, alors que les traders évaluaient une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole américains par rapport au resserrement de l'offre mondiale. [O/R]

Les données sur le commerce de gros et les ventes d'usine au Canada pour le mois de février sont attendues à 08h30 ET.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,6 % à 21 838,02 mercredi. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 81 points, ou 0,23 %, à 7 h 04 HE. Les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 2,75 points, ou 0,06%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 16,25 points, ou 0,11%. [.N]

($1 = C$1.25)