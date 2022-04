Les contrats à terme du TSX sont en hausse alors que le pétrole augmente avant le budget

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 7 h (HE).

Les prix du brut ont augmenté depuis un creux de trois semaines, grimpant de 1,6 % après que les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont accepté de libérer 60 millions de barils en plus de la libération de 180 millions de barils annoncée par les États-Unis la semaine dernière pour refroidir les prix après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les libéraux au pouvoir au Canada dévoileront leur budget 2022 vers 16 heures ET (2000 GMT). Le Premier ministre Justin Trudeau a promis qu'il serait "fiscalement responsable" après avoir déjà promis des milliards de dollars pour de nouveaux programmes et une augmentation des dépenses militaires.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,7 % à 21 788,60 mercredi, sur fond d'inquiétudes quant au resserrement rapide des politiques des banques centrales mondiales pour lutter contre l'inflation. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 15 points, ou 0,04% à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 9,25 points, ou 0,21% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 52,75 points, ou 0,36%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

BlackBerry Ltd prévoit de régler un procès vieux de plus de huit ans, selon lequel elle aurait escroqué les actionnaires en gonflant le succès et la rentabilité de ses smartphones BlackBerry 10 abandonnés depuis longtemps.

Le gouvernement canadien a approuvé un projet pétrolier offshore de 12 milliards de dollars proposé par la société norvégienne Equinor ASA, après qu'une évaluation environnementale ait conclu qu'il n'aurait pas d'effets négatifs importants.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Auxly Cannabis Group : Atb Capital Markets reprend avec une note de surperformance ; 0,40 $CAN PT

Canfor Corp : RBC réduit le prix cible de 45 $CAN à 40 $CAN

Interfor Corp : RBC réduit le prix cible de 50 $ CA à 45 $ CA.

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 927,6 $ ; 0,4 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 97,76 $ ; 1,6 %.

Pétrole brut Brent : 102,65 $ ; 1,6 %.

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR JEUDI

0830 Demande continue de chômage : Attendu 1.311 mln ; Précedent 1.307 mln

0830 Demande initiale d'allocations chômage : Attendu 200.000 ; Précedent 202.000

1500 Crédit à la consommation pour le mois de février : Attendu 16.65 bln ; Précedent 6.84 bln

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar et les obligations canadiennes [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1 = C$1.26)