Les contrats à terme du TSX sont en hausse ; la baisse des bénéfices de la Banque de Montréal affecte le moral des investisseurs.

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2% à 7:27 a.m. ET (1127 GMT).

Les prix du brut ont chuté en raison des craintes qu'un affaiblissement des économies mondiales dû à l'inflation n'affaiblisse la demande de carburant, et du fait que les exportations de brut irakien n'ont pas été affectées par les affrontements. [O/R]

Les prix de l'or et des autres métaux précieux ont été mis sous pression par les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto, très axé sur les ressources, a terminé en baisse de 0,2 % lundi, prolongeant ainsi les baisses de la séance précédente, après que les gains des valeurs de l'énergie et du cannabis aient été compensés par les pertes des matériaux et des finances. [.TO]

Pendant ce temps, la Banque de Montréal a raté les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre, avec des bénéfices en baisse par rapport à l'année précédente, en raison de la chute des revenus de ses activités sur les marchés des capitaux et de l'augmentation des provisions pour pertes sur créances.

Au cours d'une semaine riche en données, les investisseurs attendent les résultats de la balance des comptes courants du Canada pour le deuxième trimestre, plus tard dans la journée, et le produit intérieur brut, prévu pour mercredi.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 194 points, soit 0,6 %, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 29,75 points, soit 0,74 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 128 points, soit 1,02 %. [.N]

Selon un rapport du Globe and Mail, les plans de BlackBerry de vendre ses brevets d'appareils mobiles hérités pour 600 millions de dollars sont douteux.

Le Canada a invoqué un traité de 1977 sur les pipelines avec les États-Unis pour la deuxième fois en moins d'un an, dans ce cas pour empêcher la fermeture de la ligne 5 du pipeline d'Enbridge Inc. dans le Wisconsin, a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.