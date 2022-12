Les contrats à terme du TSX sont en hausse, les investisseurs s'intéressant à la réouverture de la Chine

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2 % à 6 h 53 HE, suivant leurs homologues américains. [.N]

Ce mois-ci, la Chine a commencé à démanteler le régime COVID le plus strict au monde, composé de confinements et de tests approfondis, mettant son économie meurtrie sur la voie d'une réouverture complète l'année prochaine, bien que les hôpitaux et les salons funéraires aient été soumis à une pression intense alors que la vague de COVID-19 drainait les ressources.

D'un autre côté, des inquiétudes subsistent quant à la possibilité que l'augmentation des cas de COVID puisse perturber sa reprise économique, en faisant baisser les prix du pétrole. [O/R]

Les prix du cuivre ont atteint un pic de deux semaines, tandis que l'or s'est éloigné du sommet de six mois atteint lors de la séance précédente, le dollar reprenant de la vigueur. [GOL/] [MET/L]

L'indice de référence canadien a terminé en hausse vendredi, les actions du secteur de l'énergie ayant augmenté, affichant son premier gain hebdomadaire en trois semaines.

Le TSX est prêt à baisser pour la première fois sur une base annuelle depuis 2018, à l'approche des derniers jours de négociation de l'année.

Les marchés boursiers canadiens reprendront leurs activités pour la première fois cette semaine, après les vacances de Noël et du lendemain de Noël.

Parmi les actions individuelles, le mineur First Quantum Minerals Ltd a déclaré que les opérations à sa mine de Cobre Panama se poursuivent normalement, alors que les pourparlers officiels ont repris lundi avec le Panama pour résoudre un différend sur les opérations du mineur.

Northland Capital a commencé à couvrir le fabricant de VE commerciaux Lion Electric avec la note "surperformer".