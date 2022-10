Les contrats à terme du TSX sont modérés avant les données sur l'emploi

Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada étaient modérés vendredi, les investisseurs s'abstenant de faire des paris importants avant la publication des données sur l'emploi au Canada et aux États-Unis, qui proposeront probablement des indices sur la trajectoire des hausses de taux d'intérêt par les banques centrales.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1% à 06h51 ET, après que l'indice ait enregistré deux jours consécutifs de baisse.

Les données sur l'emploi au Canada, attendues à 08h30 ET (1230 GMT), devraient montrer que l'économie a ajouté 20 000 emplois nets en septembre après en avoir perdu 113 500 entre juin et août. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 5,4 %.

Cependant, tous les yeux seront tournés vers les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui seront publiées au même moment, afin de déterminer si les hausses de taux régulières de la Réserve fédérale ont commencé à réduire l'embauche et l'inflation des salaires.

Les marchés se sont redressés au début de la semaine après qu'une hausse des taux plus faible que prévu par la banque centrale d'Australie et des rapports économiques américains plus faibles aient stimulé les espoirs d'un pivot des banques centrales dans le monde.

Cependant, le gouverneur de la Banque du Canada (BdC), Tiff Macklem, a clairement indiqué jeudi que la banque centrale ne s'éloignera pas encore de sa position belliciste.

Depuis le début de l'année, la BoC a augmenté son taux directeur de 300 points de base pour le porter à 3,25 %, son plus haut niveau en 14 ans, et les marchés tablent presque entièrement sur une augmentation de 50 points de base des taux plus tard ce mois-ci.

La récente hausse des prix du pétrole a également alimenté les craintes d'une inflation prolongée, le Brent ayant augmenté de 8,5 % depuis le début de la semaine après la décision de l'OPEP+ de procéder à sa plus grande réduction de l'offre depuis 2020, malgré les craintes de récession et de hausse des taux d'intérêt.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 37 points, soit 0,12% à 06h51 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 1,5 point, soit 0,04%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 38,75 points, soit 0,34%.

Entre-temps, Danielle Smith a été élue jeudi chef du Parti conservateur uni au pouvoir dans la province canadienne de l'Alberta, riche en pétrole, après avoir fait campagne sur des promesses de plus grande autonomie, en particulier en repoussant les politiques du gouvernement fédéral.

