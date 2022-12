Les contrats à terme du TSX sont presque plats avant les données manufacturières de novembre

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX, lourd en matières premières, étaient en hausse de 0,1 % à 7 h 47 HE, après avoir clôturé à leur plus haut niveau en six mois mercredi.

Les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier S&P Global Canada pour le mois de novembre sont attendues à 09h30 ET. Le rapport d'octobre a montré un ralentissement de plus en plus marqué dans le secteur manufacturier, la production et les nouvelles commandes ayant chuté.

Les prix du pétrole et des métaux étaient en hausse car les traders s'attendent à ce que le ralentissement des hausses des taux d'intérêt américains et l'assouplissement des contrôles COVID-19 de la Chine améliorent les perspectives de la demande. [O/R] [METL/] [GOL/]

Dans le domaine des entreprises, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque de Montréal ont annoncé une chute de leurs bénéfices au quatrième trimestre, les créanciers ayant constitué des provisions plus importantes pour couvrir d'éventuels défauts de remboursement de prêts dans un contexte macroéconomique incertain.

Cependant, la Banque TD du Canada a affiché une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, les gains provenant de la hausse des taux d'intérêt ayant compensé la faiblesse de la souscription et des marchés des capitaux.

Le gouvernement canadien a approuvé une expansion du réseau de pipelines de NOVA Gas Transmission Ltd (NGTL) de TC Energy en Alberta, qui contribuera à améliorer l'accès au marché du gaz naturel de l'Ouest canadien.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse avant les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage. [.N]

COMMODITÉS

Contrats à terme sur l'or : 1 788,3 $ ; +1,0 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 81,5 $ ; +1,2 % [O/R]

Pétrole brut Brent : $87.85 ; +1% [O/R]

