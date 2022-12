Les contrats à terme du TSX sont tièdes, l'accent étant mis sur les décisions clés de la cenbanque

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient stables à 6 h 50 HE (11 h 50 GMT), tandis que leurs homologues américains étaient en hausse, les investisseurs attendant un rapport sur les prix à la consommation prévu mardi. [.N]

La dernière lecture de l'inflation américaine sera le dernier arrêt avant la décision sur les taux d'intérêt de la Fed mercredi, où la banque centrale devrait annoncer une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage.

La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient également relever leurs taux de 50 points de base cette semaine.

L'indice de référence canadien a clôturé en baisse pour la sixième séance consécutive vendredi, alors que le récent rallye alimenté par les espoirs d'une politique monétaire moins agressive de la part des banques centrales s'est essoufflé. Les marchés sont désormais préoccupés par le fait que les taux d'intérêt resteront plus longtemps élevés, ce qui pourrait faire basculer l'économie dans une récession.

Les prix des métaux précieux ont baissé face à un dollar plus fort, tandis que le pétrole brut a plongé, l'affaiblissement de l'économie mondiale compensant les problèmes d'approvisionnement dus à la fermeture d'un oléoduc clé approvisionnant les États-Unis et aux menaces russes de réduction de la production. [O/R] [GOL/]

TC Energy a déclaré dimanche qu'elle n'avait pas encore déterminé la cause de la fuite de l'oléoduc Keystone la semaine dernière aux États-Unis, sans non plus donner de calendrier quant à la date de reprise de l'exploitation de l'oléoduc.

Sur le plan de la recherche, TD Securities a réduit la cote de l'entreprise de vêtements Roots Corporation de "acheter" à "maintenir".

(1 $ = 1,3660 dollar canadien)