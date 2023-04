Les contrats à terme de l'indice boursier canadien, riche en ressources, ont chuté vendredi, les investisseurs s'inspirant de la morosité des prix de l'or et du brut, alors que les performances tièdes de Wall street dans un contexte de résultats mitigés ont également pesé sur la balance.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1% à 0648 a.m. ET (1048 GMT).

Les prix du pétrole étaient en voie de subir une perte hebdomadaire importante en raison de l'incertitude économique et de la trajectoire des taux, tandis que le lingot a chuté de près de 1 % en raison de la hausse du dollar qui a rendu l'or plus cher pour les acheteurs d'outre-mer. [O/R] [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse jeudi, la baisse des prix du pétrole ayant pesé sur les actions du secteur de l'énergie, le marché s'éloignant d'un plus haut de deux mois atteint en début de semaine.

De l'autre côté de la frontière, les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables, les investisseurs évaluant une série de résultats d'entreprises, tout en attendant d'autres données pour obtenir des indices sur les perspectives des taux d'intérêt et de l'économie. [.N]

Les investisseurs se concentrent également sur les données des ventes au détail canadiennes pour le mois de février, prévues à 8h30 ET, pour plus d'indices sur l'économie nationale.

Brookfield Asset Management a fait une contre-offre de 2,13 milliards de livres (2,7 milliards de dollars) pour racheter le fournisseur de services de paiement Network International, surpassant une proposition conjointe de CVC Capital et Francisco Partners.

Le PDG d'Imperial Oil s'est excusé auprès des parlementaires canadiens pour les fuites de résidus toxiques à sa mine de sables bitumineux de Kearl et a admis que l'entreprise avait fait preuve de "négligence" en ne partageant pas les informations avec les communautés des Premières nations situées à proximité.

Le fonds souverain norvégien, l'un des plus grands investisseurs au monde, a déclaré qu'il soutiendrait le plan du mineur Teck Resources visant à se séparer de son activité de charbon métallurgique et à se concentrer sur le cuivre et le zinc.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6 h 48 (heure de l'Est)

Contrats à terme sur l'or : 1 993 $ ; -0,84% [GOL/]

Brut américain : 77,27 $ ; -0,13% [O/R]

Brut Brent : 80,97 $ ; -0,16% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

Indice flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global à 9:45 a.m. ET

Répertoire des marchés canadiens

(1 $ = 1,3523 dollar canadien)