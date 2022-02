Les contrats à terme du TSX suivent la hausse des actions mondiales ; la prochaine action de la Russie est en ligne de mire

Les contrats à terme de mars de l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,3 % à 0651 ET.

Les pays occidentaux ont imposé de nouvelles sanctions à la Russie mardi pour avoir envoyé des troupes dans les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine et ont menacé d'aller plus loin si Moscou lançait une invasion totale.

Les gains supplémentaires ont été limités alors que les prix du brut ont reculé par rapport aux sommets de sept ans atteints au cours de la session précédente, car il est devenu évident que la première vague de sanctions américaines et européennes contre la Russie ne risquait pas de perturber l'approvisionnement en pétrole. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,5 % à 20 907,82 mardi, sa quatrième baisse consécutive et son plus bas niveau de clôture depuis le 28 janvier. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 166 points, ou 0,5%, à 0651 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 26 points, ou 0,6%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 131,25 points, ou 0,95%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mardi une première série de sanctions économiques contre la Russie, au lendemain de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Banque de Montréal : La Banque Nationale du Canada relève son prix cible de 151 à 163 dollars canadiens.

Neighbourly Pharmacy Inc : Veritas Research fait passer le titre de " réduire " à " acheter ".

Banque Royale du Canada : La Banque Nationale du Canada relève le PT de 140 $CAN à 147 $CAN.

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h (HE)

Contrats à terme sur l'or : 1895,5$ ; -0,57% [GOL/]

Pétrole brut américain : 91,37 $ ; -0,59 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 96,36 $ ; -0,5 % [O/R].

($1= C$1.27)