Les contrats à terme glissent lors du dernier jour de négociation d'une année torride

Les principaux indices de Wall street sont prêts à connaître leur première baisse annuelle après trois années consécutives de gains, tirés vers le bas par le rythme de hausse des taux d'intérêt le plus rapide de la Fed depuis les années 1980, alors qu'elle cherche à éradiquer une inflation élevée depuis des décennies.

Les investisseurs se sont tournés vers des actifs plus sûrs, tels que le dollar américain, et ont évité les paris plus risqués. L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, très technologique, ont chuté respectivement de 19 % et 33 % cette année.

Les deux indices sont en passe de connaître leur plus forte baisse annuelle depuis la crise financière de 2008.

L'attention se porte désormais sur 2023 et les perspectives de bénéfices des entreprises, les investisseurs étant de plus en plus préoccupés par la probabilité d'un ralentissement économique dû à de fortes hausses de taux.

"La prise la plus importante de l'année est la suivante : l'ère de l'argent facile est terminée, et terminée pour de bon. Cela signifie que les marchés financiers ne ressembleront plus à ce que nous avons connu depuis la crise des subprimes", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Étant donné qu'il y a encore beaucoup de liquidités bon marché des banques centrales qui attendent d'être retirées, la situation pourrait ne pas s'améliorer avant de s'aggraver au cours des premiers trimestres de l'année prochaine. Récession, inflation, stagflation domineront probablement les gros titres l'année prochaine."

Les principaux indices de Wall street ont clôturé en hausse jeudi après que les données sur le chômage ont signalé que le resserrement de la politique de la Fed commençait à faire sentir ses effets sur le marché du travail américain.

Pourtant, les signes de résilience de l'économie américaine ont alimenté les craintes que les taux d'intérêt puissent rester plus longtemps plus élevés, bien que l'atténuation des pressions inflationnistes ait entretenu l'espoir que la Fed pourrait réduire l'ampleur de ses hausses de taux.

La plupart des valeurs technologiques et de croissance sensibles aux taux, telles que Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc et Meta Platforms Inc, ont chuté entre 0,4 % et 0,6 % dans les échanges de prémarchés vendredi, alors que les rendements du Trésor américain ont augmenté.

Les participants au marché monétaire voient 69 % de chances d'une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en février, les taux devant atteindre un sommet à 4,96 % au milieu de l'année prochaine. [FEDWATCH]

À 6h23 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 98 points, soit 0,29%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 13 points, soit 0,34%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 42,75 points, soit 0,39%.