Les contrats à terme grimpent alors que la Chine assouplit les restrictions du COVID

La Chine a déclaré qu'elle cesserait d'exiger que les voyageurs entrants soient mis en quarantaine à partir du 8 janvier, une étape importante dans la réouverture de ses frontières, ajoutant qu'elle diminuerait également la gravité du COVID car il est devenu moins virulent.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises telles que JD.Com Inc, Alibaba Group Holding, Pinduoduo Inc ont grimpé entre 2,5 % et 3 % dans les échanges de pré-marché.

Avec une poignée de séances de négociation restantes cette année, les investisseurs espèrent un "rallye du Père Noël" à la fin de ce qui a été un mois largement décevant pour les actions américaines.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont perdu respectivement 5,8 % et 8,5 % depuis le début du mois de décembre et sont en passe d'enregistrer leur plus grosse perte annuelle depuis la crise financière de 2008, en raison des craintes que le resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale ne fasse basculer l'économie américaine dans une récession.

Les données économiques ont jusqu'à présent proposé peu d'espoir que la Fed puisse freiner ses hausses de taux d'intérêt, avec un rapport la semaine dernière montrant que l'inflation s'est encore refroidie, mais pas assez pour décourager la banque centrale américaine d'augmenter les taux l'année prochaine.

Les marchés monétaires évaluent à 63 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Fed en février et voient les taux atteindre un sommet à 4,93 % en mai 2023.

Les volumes de transactions restent faibles alors que les investisseurs rentrent d'un long week-end, tandis que le calendrier des données économiques est également léger cette semaine avec quelques ventes de logements et rapports sur l'emploi.

À 6 h 18 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 208 points, soit 0,62 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 25 points, soit 0,65 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 62,5 points, soit 0,56 %.

Les actions de Tesla ont chuté de 2,0 % avant le marché après que Reuters ait rapporté que le fabricant de véhicules électriques prévoit de réduire le calendrier de production de son usine de Shanghai en janvier.

Southwest Airlines Co a chuté de 3 % après avoir été confrontée à des annulations et des retards de vols le lendemain de Noël.