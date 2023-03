Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé jeudi, un jour après que la Réserve fédérale a laissé entendre qu'elle était sur le point de suspendre ses hausses de taux d'intérêt qui pénalisent le marché, à la suite des récentes turbulences dans le secteur bancaire.

La Réserve fédérale a relevé ses taux de 25 points de base, comme prévu, mercredi, mais sa déclaration de politique générale ne mentionne plus que des "augmentations continues" seraient probablement appropriées.

Le changement de ton de la banque centrale a soulagé les marchés qui ont été perturbés par les inquiétudes concernant une crise de liquidité dans le secteur bancaire depuis la faillite de deux créanciers régionaux américains au début du mois.

À 4:33 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 158 points, ou 0,49%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 27,5 points, ou 0,69%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 123,25 points, ou 0,97%.

Les principaux indices de Wall street ont toutefois clôturé en forte baisse mercredi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors d'une conférence de presse que la banque centrale avait toujours l'intention de lutter contre l'inflation tout en surveillant dans quelle mesure les récentes faillites bancaires avaient refroidi la demande et ralenti l'octroi de prêts.

Les opérateurs sont désormais à égalité entre les probabilités que la Fed mette en pause ses hausses de taux en mai et celles d'une nouvelle hausse de 25 points de base, avec la probabilité d'une réduction des taux peu de temps après.

Alors que les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé en raison des espoirs croissants de voir la Fed mettre fin à son cycle de resserrement, les cours des grandes valeurs de croissance telles qu'Apple Inc, Microsoft et Amazon.com ont augmenté de 1 % à 3 %.

Ces gains avant le marché ont contribué à stimuler les contrats à terme pour le Nasdaq, un marché à forte composante technologique.

Les actions du créancier régional en difficulté First Republic Bank ont augmenté de 3,1 % dans les échanges avant bourse après avoir chuté mercredi suite à la remarque de la secrétaire au Trésor Janet Yellen selon laquelle il n'y avait pas de discussion sur l'assurance de tous les dépôts bancaires.

Les actions de PacWest Bancorp et Western Alliance Bancorp ont gagné respectivement 4,7 % et 6,0 %.

Sur le front des données économiques, une lecture prévue à 8h30 ET devrait montrer une augmentation des demandes de chômage la semaine dernière, ce qui laisse présager un certain ralentissement de la demande de main-d'œuvre. Des données sur les ventes de logements sont également attendues plus tard dans la journée.

Parmi les autres titres, Coinbase Global Inc a chuté de 10,8% après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a menacé de poursuivre l'échange de crypto-monnaies sur certains de ses produits.