Les contrats à terme grimpent en raison des pourparlers de paix en Ukraine et de la décision de la Fed.

Le sentiment a également été stimulé après que la Chine a déclaré qu'elle mettrait en place des mesures politiques favorables à ses marchés de capitaux et s'efforcerait de parvenir à un accord sur la coopération entre la Chine et les États-Unis en matière de supervision de l'audit, ce qui a alimenté un rallye des actions chinoises cotées aux États-Unis.

La Fed devrait augmenter les taux d'intérêt d'au moins 25 points de base dans ce qui serait la première d'une série de hausses des taux d'intérêt cette année, alors que la banque centrale intensifie la lutte contre une inflation obstinément élevée.

La déclaration de politique générale est attendue à 14 heures EDT (1800 GMT) et sera suivie de la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, que les traders analyseront probablement pour obtenir des détails sur la manière dont la banque centrale envisage de mettre fin à son programme d'achat d'obligations.

Les grandes banques ont augmenté dans les échanges de pré-marché. Bank of America et Citigroup ont augmenté de 1,5 % et 1,6 %, respectivement, alors que les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2019. [US/]

Tesla Inc a augmenté de 2,9 %, pour mener les gains parmi les actions d'autres titans de la technologie.

Les majors du pétrole Chevron Corp et Exxon Mobil ont rebondi après deux jours de forte baisse, alors que les prix du brut ont augmenté. [O/R]

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les pourparlers devenaient "plus réalistes", tandis que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré qu'il y avait "un certain espoir de compromis", avec un statut neutre pour l'Ukraine.

Une folle remontée des prix du pétrole au début du mois en raison des sanctions occidentales contre les produits pétroliers russes avait suscité des craintes d'une hausse de l'inflation et d'un coup porté à la croissance économique à un moment où les banques centrales mondiales envisagent de resserrer leurs politiques monétaires.

À 6 h 44 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 360 points, soit 1,07 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 53,5 points, soit 1,26 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 248,75 points, soit 1,85 %.

Les actions cotées aux États-Unis de Baidu, Alibaba Group, JD.com, Tencent Music, Pinduoduo Inc Didi Global ont bondi entre 14,9 % et 36,7 %.

Sur le front des données économiques, la lecture de février sur les ventes au détail est attendue à 08h30 ET.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, est tombé à 28,54 points, son plus bas niveau depuis le 28 février.