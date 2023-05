Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté vendredi sur la base de l'optimisme qu'un accord pour éviter un défaut de paiement catastrophique de la dette américaine pourrait être conclu au cours du week-end.

À 5:46 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 32 points, ou 0,1%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 5,5 points, ou 0,13%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 20 points, ou 0,14%.

Les contrats à terme du S&P 500 ont atteint leur plus haut niveau en 15 semaines au début des échanges, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont dépassé des niveaux inégalés depuis neuf mois.

L'élan positif s'est poursuivi pendant la majeure partie de la semaine, les investisseurs ayant suivi les progrès des négociations entre les principaux parlementaires américains en vue d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars.

Le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, se sont montrés de plus en plus confiants quant à la conclusion prochaine d'un accord, même s'ils pourraient se heurter à l'opposition de dernière minute du groupe parlementaire Freedom Caucus.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait s'exprimer lors d'un forum économique plus tard dans la journée, une table ronde qui sera scrutée à la recherche de tout nouvel indice sur la trajectoire de la politique monétaire américaine. L'ancien président Ben Bernanke devrait également participer à cette table ronde.

Les banques régionales ont montré des signes de stabilisation après les fortes fluctuations de ces dernières semaines, l'indice KBW des banques régionales ayant progressé de 8,5 % au cours de la semaine, ce qui devrait constituer sa meilleure performance depuis le début du mois de janvier de l'année dernière.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de réaliser leur meilleure performance hebdomadaire depuis la fin du mois de mars, grâce à des négociations positives sur le plafond de la dette, à des bénéfices moins redoutés et à des données économiques.

Parmi les premiers mouvements, les actions de Walt Disney Co ont baissé de 0,6 % dans les échanges de prémarché. Selon un rapport, la société retirerait des émissions de son service de diffusion en continu, tandis qu'elle a déclaré qu'elle abandonnait ses projets de construction d'un campus d'entreprise de près d'un milliard de dollars en Floride. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)