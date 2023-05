Les indices boursiers américains ont progressé vendredi, les résultats positifs d'Apple soulignant la résistance des bénéfices des entreprises malgré le ralentissement de l'économie américaine, tandis que les investisseurs attendent un rapport mensuel clé sur l'emploi qui doit être publié plus tard dans la journée.

Apple Inc. a gagné 2,2 % dans les premiers échanges sur le marché grâce à des résultats supérieurs aux attentes, aidés par de fortes ventes d'iPhone et des percées notables en Inde et sur d'autres marchés plus récents.

Les dirigeants de la société ont également indiqué que les marges bénéficiaires brutes pour le trimestre en cours seraient supérieures aux prévisions grâce à l'amélioration des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.

Alors qu'une poignée de grandes entreprises technologiques et de croissance ont annoncé des résultats meilleurs que prévu, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 au premier trimestre diminuent de 0,9 % par rapport à l'année précédente, selon les données de Refinitiv, contre une baisse de 5,1 % attendue début avril.

"Grâce à la taille de leurs bilans (Apple et Microsoft) et à la baisse des rendements, les grandes entreprises technologiques restent un refuge pour les investisseurs en actions, ce qui explique certainement pourquoi le S&P 500 a relativement bien résisté à la tourmente bancaire", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Ce qui est risqué, c'est que si les vents changent de direction pour les grandes entreprises technologiques, nous pourrions rapidement voir les gains du S&P 500 s'effondrer."

Le S&P 500 a gagné près de 6 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 Banks et l'indice KBW Regional Banking ont perdu respectivement 17 % et 31 %.

Graphique : S&P 500 contre banques et technologies -

Wall street a chuté jeudi après que la décision de PacWest Bancorp d'explorer des options stratégiques a renforcé les inquiétudes sur la santé des banques régionales, tirant vers le bas les actions de ses pairs et des grandes banques telles que JPMorgan Chase et Wells Fargo & Co.

Les dirigeants de Wall street et les analystes bancaires ont demandé aux autorités de régulation de renforcer rapidement la protection des dépôts bancaires et d'envisager d'autres mesures de soutien, estimant que seule une intervention pouvait mettre un terme à la crise.

PacWest a rebondi vendredi avec un gain de 11,7 %, tandis que Western Alliance Bancorp a rebondi de 10,4 %. Western Alliance a démenti jeudi une information selon laquelle elle envisageait une vente potentielle.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains tiennent compte d'une probabilité de 50 % que la Réserve fédérale réduise ses taux d'ici sa réunion de juillet, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Mercredi, la Fed a relevé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base, le président Jerome Powell notant qu'il était trop tôt pour affirmer avec certitude que le cycle de hausse des taux était terminé, l'inflation restant la principale préoccupation.

Les investisseurs surveilleront de près le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'avril pour obtenir plus d'indices sur l'état du marché du travail.

À 5:34 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 101 points, ou 0,30%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 19 points, ou 0,47%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 74 points, ou 0,57%.

Le détaillant de voitures d'occasion Carvana Co a bondi de 33,6 %, car il s'attend à enregistrer un bénéfice au cours du trimestre actuel et prévoit de réduire davantage les stocks excédentaires de voitures d'occasion.

DoorDash Inc a augmenté de 3,7 %, la société de livraison de nourriture ayant relevé ses prévisions de bénéfices annuels de base après avoir dépassé les attentes en matière de revenus trimestriels.