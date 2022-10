Les contrats à terme prolongent leur hausse grâce à l'optimisme des bénéfices

Les grandes banques américaines ont entamé la saison des résultats trimestriels sur une note largement positive, les résultats de Bank of America ayant soutenu un rallye des actions lundi.

L'annulation de certaines parties d'un plan fiscal britannique controversé qui avait ébranlé les marchés obligataires a également contribué à améliorer le sentiment.

"Les premiers rapports d'entreprises du troisième trimestre ont été positifs et le gouvernement britannique s'est stabilisé. Je pense donc que ce facteur et les conditions générales de survente ont été le véritable moteur des actions ces derniers jours", a déclaré Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Wealth.

Les trois principaux indices boursiers de référence américains ont enregistré des pertes de plus de 12 % au cours des deux derniers mois, les investisseurs craignant que la guerre contre l'inflation menée par la Réserve fédérale américaine n'entrave l'économie.

Goldman Sachs Group Inc, Johnson & Johnson et Netflix font partie des résultats importants prévus plus tard dans la journée, et leurs actions ont augmenté de 0,5 % à 1,2 % dans les échanges de pré-marché. [.N]

"Les bénéfices du troisième trimestre seront généralement solides. Les entreprises sont bien formées pour guider les analystes vers des estimations de bénéfices qu'elles pourraient atteindre et battre", a déclaré M. Armstrong.

À 05h05 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 269 points, soit 0,89%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 40,25 points, soit 1,09%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 142,5 points, soit 1,28%.

Microsoft Corp a gagné 1,3 % après un rapport indiquant qu'elle allait licencier moins de 1 000 employés cette semaine, devenant ainsi la dernière société technologique américaine à supprimer des emplois ou à ralentir l'embauche dans un contexte de ralentissement économique mondial.

Les principales méga-capitalisations technologiques et autres noms de croissance comme Apple Inc, Meta Platforms, Amazon.com et Nvidia Corp ont augmenté entre 1,2 % et 1,7 %.

Les analystes s'attendent désormais à ce que les bénéfices des sociétés du S&P 500 n'aient augmenté que de 3 % par rapport à l'année dernière, soit beaucoup moins que la hausse de 11,1 % attendue début juillet, selon les données de Refinitiv IBES.

La production industrielle pour le mois de septembre, attendue avant l'ouverture du marché, qui devrait augmenter de 0,1% par rapport à une baisse de 0,3% le mois précédent, sera également à surveiller.