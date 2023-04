Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mercredi, les rendements du Trésor ayant augmenté en raison des attentes de la Réserve fédérale qui pourrait maintenir les taux d'intérêt plus longtemps, tandis qu'une baisse des actions Tesla et Netflix devrait peser sur le Nasdaq, à forte composante technologique.

Tesla Inc a baissé de 2,8 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de véhicules électriques a réduit les prix de certains de ses véhicules Model Y et Model 3 aux États-Unis, la sixième fois qu'il a baissé ses prix cette année.

La société doit présenter ses résultats du trimestre janvier-mars après la cloche de clôture mercredi.

Netflix Inc a glissé de 1,6 % après que le pionnier du streaming vidéo a battu les estimations de bénéfices de Wall street pour le premier trimestre, mais a proposé des prévisions à la baisse.

L'indice de référence S&P 500 a clôturé à un plus haut de plus de deux mois mardi, la force de certaines grandes valeurs technologiques ayant contrebalancé les rapports trimestriels décevants de Johnson & Johnson et de Goldman Sachs.

La banque de Wall street Morgan Stanley, le créancier régional U.S. Bancorp, la société de services pétroliers Baker Hughes et la société de soins de santé Abbott figurent parmi les entreprises qui présenteront leurs résultats avant l'ouverture des marchés.

Bien que le début de la saison des résultats ait été largement favorable aux actions, les investisseurs surveilleront de près les mises à jour des poids lourds du marché ainsi que des sociétés de consommation, à la recherche de signes d'inflation et d'un ralentissement économique nuisant aux marges.

Le panorama des données économiques récentes a alimenté les paris selon lesquels la banque centrale américaine relèvera ses taux d'intérêt de 25 points de base en mai, les traders accordant près de 85 % de chances à une telle décision, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

Le rendement du Trésor à 2 ans, qui reflète le mieux les attentes en matière de taux à court terme, a atteint son plus haut niveau en un mois à 4,27 % mercredi et le rendement à 10 ans a atteint son plus haut niveau en quatre semaines, les opérateurs ayant réduit leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt plus tard dans l'année. [US/]

Le "Livre Beige" de la Fed, un instantané de la santé de l'économie américaine, sera publié à 14h00 ET (1800 GMT), et les investisseurs le scruteront pour connaître l'impact de la récente crise bancaire sur l'activité économique. Le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, devrait s'exprimer plus tard dans la journée.

À 05:49 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 165 points, ou 0,48%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 25,5 points, ou 0,61%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 120,75 points, ou 0,92%.

Western Alliance Bancorp a progressé de 15,5 % après que la banque régionale a affiché des bénéfices supérieurs aux prévisions et a déclaré que ses dépôts s'étaient stabilisés après la crise bancaire de mars.

Les actions des banques First Republic Bank, Zions Bancorporation et Pacwest Bancorp ont augmenté de 1,1 % à 4,1 % avant la mise sur le marché.