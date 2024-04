Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont limité leurs baisses jeudi après que les données sur les prix à la production, plus faibles que prévu, aient apaisé les craintes des investisseurs concernant l'inflation, maintenant ainsi l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine cette année.

Un rapport du département du Travail a montré que l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,2% d'un mois sur l'autre en mars, contre une hausse de 0,3% attendue par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base annuelle, il a augmenté de 2,1 %, contre une croissance estimée à 2,2 %.

Un rapport séparé a montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande de chômage s'élevait à 211 000 pour la semaine se terminant le 6 avril, contre une estimation de 215 000 demandes.

À 8:32 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 63 points, soit 0,16%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 8,25 points, soit 0,16%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 3,5 points, soit 0,02%. (Reportage de Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)