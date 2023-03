Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables vendredi, les investisseurs évitant de faire de grands paris avant les données cruciales sur l'inflation, alors que les craintes d'une crise bancaire s'estompent.

Le Département du Commerce devrait publier les données de février sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la mesure préférée de l'inflation de la Fed, à 8h30 ET (12h30 GMT).

Le rapport devrait montrer que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont probablement augmenté de 0,3 % en février, après avoir bondi de 1,8 % en janvier.

Ce vendredi marquera la fin d'un premier trimestre mouvementé pour les actions, marqué par des signes d'inflation aux États-Unis, par l'onde de choc provoquée par l'effondrement de deux banques régionales américaines, par des signes de difficultés dans certaines banques européennes et par une réévaluation des attentes en matière de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine.

Le Nasdaq est en passe de réaliser sa plus forte hausse trimestrielle en pourcentage depuis la fin de l'année 2020, à la suite d'une rotation vers les grandes valeurs technologiques et de croissance, au détriment des valeurs financières pendant la crise bancaire, tandis que le Dow Jones, à forte composante cyclique, est dans le rouge.

L'indice de référence S&P 500 est en hausse de près de 6 % depuis le début du premier trimestre.

Certains responsables de la Fed ont noté que les problèmes du secteur bancaire pouvaient porter atteinte à l'économie, tandis que des données récentes, notamment une hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, ont également renforcé l'espoir que la banque centrale est proche de la fin de ses hausses de taux, qui pénalisent le marché et visent à refroidir la demande.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, les opérateurs parient sur une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en mai, à 55,2 %, le reste des probabilités portant sur un scénario de non-augmentation.

Les données sur le climat de consommation de l'Université du Michigan sont également attendues plus tard dans la journée.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, et la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, devraient également s'exprimer plus tard dans la journée de vendredi.

À 4:59 a.m. ET, les e-minis du Dow étaient stables, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 1,75 points, ou 0,04%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 2 points, ou 0,02%.

Virgin Orbit Holdings a baissé de 49,6% avant bourse, un jour après que le fabricant de fusées ait déclaré qu'il licenciait environ 85% de son personnel parce qu'il n'avait pas été en mesure de lever de nouveaux investissements.

Rumble Inc a bondi de 14,2 % après que la plateforme de partage de vidéos ait fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.