Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés lundi, les investisseurs se concentrant sur la décision de la Réserve fédérale attendue cette semaine, tandis que les régulateurs ont déclaré que First Republic Bank a été saisie et qu'un accord a été conclu pour vendre la banque à JPMorgan Chase & Co.

L'indice de référence S&P 500 a enregistré un deuxième gain mensuel consécutif vendredi, les rapports positifs d'Alphabet Inc, de Microsoft Corp et de Meta Platforms Inc renforçant les espoirs d'une saison de bénéfices solides, même si les inquiétudes concernant un ralentissement de l'économie américaine persistent.

Selon les données de Refinitiv, les analystes s'attendent maintenant à ce que les bénéfices du premier trimestre des sociétés du S&P 500 diminuent de 1,9 % par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 5,1 % attendue au début du mois d'avril.

Toutefois, les gains à deux chiffres enregistrés cette année par les actions d'Apple Inc, de Microsoft et d'Alphabet ont suscité un débat sur la question de savoir si les plus grands noms de la technologie et de la croissance du marché américain ne devenaient pas trop chers.

Par ailleurs, les données économiques récentes ont renforcé les paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 25 points de base à la suite de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine mercredi, les investisseurs évaluant à 90 % les chances d'une telle décision, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'accent sera également mis sur la déclaration et la conférence de presse du président Jerome Powell pour voir si la Fed s'oppose à l'évaluation du marché des réductions de taux avant la fin de l'année, compte tenu des récentes turbulences bancaires et des menaces d'une récession imminente.

Entre-temps, les actions de First Republic Bank ont chuté de 38,5 % dans les transactions de pré-marché. JPMorgan Chase & Co achètera la plupart des actifs de la banque dans le cadre d'un sauvetage de dernière minute mené par les régulateurs américains.

Les actions de JPMorgan ont augmenté de 2,4 %.

Ce sauvetage intervient après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank en mars, dans un contexte de fuite des dépôts, qui a contraint la banque centrale américaine à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser les marchés.

L'indice KBW Regional Banking et l'indice S&P 500 Banks ont perdu respectivement 22 % et 10 % depuis le début de l'année.

Lundi, les données manufacturières de l'Institute for Supply Management et de S&P Global pour le mois d'avril, ainsi que les dépenses de construction du département du Commerce pour le mois de mars, seront analysées afin d'obtenir davantage d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

En ce qui concerne les résultats, Norwegian Cruise Line Holdings, ON Semiconductor Corp, MGM Resorts International et Franklin Resources Inc sont quelques-unes des principales sociétés qui présenteront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de la bourse.

À 5:45 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 13 points, ou 0,04%, le S&P 500 e-minis est resté inchangé, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 1 point, ou 0,01%.