Les contrats à terme restent stables alors que les investisseurs se préparent à une autre hausse importante des taux d'intérêt.

On s'attend largement à ce que la banque centrale américaine relève ses taux de 75 points de base pour les porter dans une fourchette de 3 à 3,25 % à la fin de sa réunion de politique générale de deux jours, à 14 heures EDT (1800 GMT), qui sera suivie d'une conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell.

L'accent sera mis sur les projections économiques, qui devraient proposer un aperçu de l'agressivité avec laquelle les décideurs politiques estiment que les taux d'intérêt doivent augmenter pour dompter des prix obstinément élevés.

Le S&P 500 a atteint son plus bas niveau depuis deux mois en raison des craintes que le rythme rapide des hausses de taux ne fasse basculer l'économie américaine dans la récession et des preuves croissantes de l'impact d'une inflation élevée depuis des décennies sur les perspectives de bénéfices de sociétés allant de FedEx Corp à Ford Motor Co.

À 5 h 22 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 10 points, soit 0,03 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 0,5 point, soit 0,01 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 12,75 points, soit 0,11 %.

Pendant ce temps, les actions des entreprises de défense américaines Raytheon Technologies Corp, Lockheed Martin Corp et Northrop Grumman Corp ont augmenté de 1,8 % à 3,2 % dans les échanges de pré-marché, le président Vladimir Poutine ayant ordonné la première mobilisation de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale.