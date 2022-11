Les contrats à terme restent stables alors que les résultats des élections de mi-mandat arrivent.

Les premières indications suggéraient que les républicains américains semblaient prêts à prendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que les résultats du Sénat étaient trop serrés pour être annoncés alors que les bureaux de vote restaient ouverts dans certains États.

Un gouvernement divisé, avec un démocrate à la Maison Blanche, a historiquement été favorable aux marchés boursiers car il ouvre la voie à des affrontements partisans sur des changements politiques litigieux, tels que la limite de la dette fédérale, qui pourraient faire craindre un défaut de paiement des États-Unis.

"Le fait que nous n'ayons pas assisté à un glissement de terrain républicain comme beaucoup de gens l'avaient prévu soulève maintenant des questions quant à savoir si les démocrates conserveront ou non le contrôle du Sénat", a déclaré Danni Hewson, analyste financier chez AJ Bell.

"Vous êtes dans une situation légèrement différente et il semble bien que la présidence Biden n'ait pas reçu un coup massif de ces élections de mi-mandat, donc les marchés sont en mode attentiste."

Une victoire surprise des démocrates pourrait susciter des inquiétudes quant à la réglementation du secteur des technologies ainsi qu'aux dépenses budgétaires qui pourraient aggraver une inflation déjà élevée, selon les stratèges du marché.

Seules 13 des 53 courses les plus compétitives, selon une analyse de Reuters des principaux prévisionnistes non partisans, ont été décidées jusqu'à présent, ce qui laisse penser que le résultat final pourrait ne pas être connu avant un certain temps.

Les investisseurs ont de plus en plus pris en compte une victoire des Républicains, car un panier d'actions, notamment dans les secteurs de l'énergie et de la défense, qui devraient être performantes en cas de victoire des Républicains, ont surpassé les actions susceptibles de bénéficier d'un leadership démocrate, comme les actions liées à l'énergie propre, jusqu'à présent ce trimestre.

Le S&P 500 a enregistré un gain dans chaque période de 12 mois suivant le vote de mi-mandat depuis la Seconde Guerre mondiale, selon la Deutsche Bank.

Graphique : La perfection post-midterm pour les actions américaines -

À 3 h 07 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 7 points, soit 0,02 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 5 points, soit 0,13 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 45,75 points, soit 0,41 %.

Holger Schmieding, économiste chez Berenberg, ne s'attend pas à ce que les résultats des élections aient un impact important sur les politiques fiscales ou monétaires américaines et pense que les actions de la Réserve fédérale pour juguler l'inflation continueront à dicter les marchés.

Certains participants au marché s'attendent à ce que les données sur l'inflation américaine d'octobre, prévues jeudi, fassent davantage bouger le marché.