Les contrats à terme restent stables après la forte hausse de Wall street ; Salesforce chute.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu'il était temps de ralentir les hausses de taux d'intérêt à venir, tout en signalant également un ajustement économique prolongé dans un contexte de coûts d'emprunt élevés.

L'indice S&P 500 a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours pour la première fois depuis avril lors de la séance précédente, tandis que l'indice Nasdaq a terminé en hausse de plus de 4 %.

"On observe un peu de prises de bénéfices", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, New Jersey. "Je ne serais pas du tout surpris de voir le marché poursuivre son rallye".

M. Powell a toutefois averti que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée et a indiqué que le taux terminal sera "un peu plus élevé" que les 4,6 % indiqués par les décideurs dans leurs projections de septembre.

Les traders considèrent maintenant qu'il y a 91 % de chances que la Fed augmente son principal taux de référence de 50 points de base en décembre, le taux terminal devant culminer sous les 5 % en mai 2023. [FEDWATCH]

Plus tard dans la journée, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) du département du commerce, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, a probablement augmenté de 0,8 % en octobre, contre 0,6 % le mois précédent.

L'indice PCE de base, qui exclut les éléments volatils, est vu en baisse à 0,3 % contre 0,5 % en septembre.

Les investisseurs attendent également les données sur les emplois non agricoles vendredi, le rapport ADP de mercredi suggérant un refroidissement de la demande de main-d'œuvre.

À 7 h 19 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 56 points, soit 0,16 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 2 points, soit 0,05 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 13,25 points, soit 0,11 %.

Salesforce Inc a perdu 7,3 % dans les échanges de prémarchés jeudi après que le fabricant de logiciels ait annoncé que Bret Taylor quitterait son poste de co-chef de la direction en janvier et que le cofondateur Marc Benioff deviendrait le seul PDG.

La plupart des mégacapitalisations technologiques et de croissance comme Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc et Meta Platforms Inc ont baissé entre 0,1 % et 0,2 %.

Costco Wholesale Corp a chuté de 2,8 % après que la chaîne de vente au détail réservée aux membres ait annoncé un ralentissement de la croissance des ventes en novembre.