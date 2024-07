Les contrats à terme sur les indices américains ont été modérés jeudi, au lendemain d'une chute brutale des grandes valeurs technologiques qui a conduit le S&P 500 et le Nasdaq à leur plus forte baisse depuis 2022, alors que les investisseurs se préparent également à une foule de résultats et de données économiques.

À 5:06 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 108 points, soit 0,27%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 4,5 points, soit 0,08%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 6,25 points, soit 0,03%.

Les résultats médiocres d'Alphabet et de Tesla ont sapé le sentiment des investisseurs à l'égard des mégapoles mercredi, faisant chuter le groupe des "Sept Magnifiques", un groupe de valeurs technologiques à fort moment. Les trois principaux indices de Wall Street ont perdu entre 1,2 % et 3,6 % sur la journée pour terminer à des plus bas de plusieurs semaines.

La tendance des mégacapitalisations était largement mitigée lors des échanges de pré-marché de jeudi. Apple, Nvidia, Tesla et Alphabet étaient en baisse de 0,5 % à 0,9 %, tandis qu'Amazon.com et Meta Platforms ont augmenté de plus de 0,1 % chacun.

Les valeurs lourdes ont propulsé le marché boursier vers des sommets historiques cette année et le repli de mercredi, à la suite de la première série de résultats trimestriels dans le secteur de la technologie, a mis en évidence les craintes que ces valeurs ne soient trop sollicitées et qu'elles ne subissent de nouvelles turbulences.

Les contrats à terme sur le Russell 2000 ont augmenté de 0,3 % après que l'indice des petites capitalisations ait chuté de plus de 2 % lors de la baisse généralisée du marché de mercredi, même si les investisseurs considèrent désormais qu'il est plus intéressant de se tourner vers les secteurs à la traîne.

Le reste des valeurs technologiques très surveillées n'étant pas publiées avant la semaine prochaine, l'attention se porte désormais sur une série de données économiques au cours de la journée - biens durables, PIB du deuxième trimestre et demandes hebdomadaires d'allocations de chômage.

Les données relatives à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), attendues vendredi, constitueront un test crucial pour les paris en cours sur un début précoce des réductions de taux de la Réserve fédérale après la récente tendance à la baisse de l'inflation et à une certaine faiblesse du marché de l'emploi.

Les acteurs du marché tablent également sur trois baisses de taux cette année. Les paris sur une réduction de 25 points de base en septembre sont tombés à 78,5 %, contre 90 % la veille, selon l'outil FedWatch du CME.

Parmi les actions individuelles, Ford a chuté de 13 % après que son bénéfice ajusté du deuxième trimestre ait largement manqué les estimations, alors que le constructeur automobile continue de lutter contre des problèmes de qualité coûteux et une activité de véhicules électriques qui pèse sur ses résultats.

IBM a grimpé de 4,1 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre et revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle pour son activité de logiciels.

KLA a augmenté de 3 % après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal, tandis qu'Edwards Lifesciences a chuté de 22 % après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre.

Chipotle Mexican Grill a augmenté de 4 % après avoir dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Savio D'Souza)