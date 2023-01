Les contrats à terme sont en baisse avant le discours de Powell.

M. Powell doit s'exprimer lors d'un débat à 9 heures ET. Son discours pourrait apporter des éclaircissements sur les perspectives des taux d'intérêt.

Les principaux indices de Wall street ont abandonné leurs gains précoces lundi après que deux décideurs de la Fed ont déclaré que les prochaines données sur l'inflation les aideront à décider s'ils peuvent ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt à une augmentation d'un quart de point lors d'une prochaine réunion en février.

Le rapport très attendu sur l'inflation du département du travail américain jeudi devrait montrer une certaine modération des prix à la consommation en glissement annuel en décembre.

Cela pourrait s'ajouter aux récentes preuves de ralentissement des pressions inflationnistes après que les données de la semaine dernière aient montré une modération de la croissance des salaires et stimulé les espoirs que la Fed puisse adopter une position moins agressive sur le resserrement de sa politique monétaire et refroidir la demande sans faire basculer l'économie dans une grave récession.

"De nouvelles inquiétudes sont apparues concernant les coûts d'emprunt plus élevés qui persistent plus longtemps aux États-Unis", a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Il est clair que la Fed restera en alerte sur toute preuve que l'inflation s'avère collante et qu'elle hésitera à appuyer sur la pause jusqu'à ce que des progrès significatifs soient réalisés pour réduire la spirale des prix. Cela renforce les inquiétudes selon lesquelles l'économie américaine pourrait ne pas s'en sortir avec un atterrissage en douceur."

Les paris sur le marché monétaire indiquaient une probabilité de 77 % d'une hausse de 25 points de base à 4,50 %-4,75 % lors de la prochaine réunion de politique générale de la Fed, le taux final étant considéré comme légèrement inférieur à 5 % d'ici juin.

Cela contraste avec le taux directeur maximal de 5 %-5,25 % attendu par Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, et Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta.

Outre les données économiques et les commentaires des responsables de la Fed, les investisseurs attendent également les rapports sur les bénéfices des entreprises, les grandes banques américaines devant annoncer cette semaine des bénéfices en baisse pour le quatrième trimestre.

À 6 h 12 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 101 points, soit 0,3 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 6,5 points, soit 0,17 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 4,75 points, soit 0,04 %.

Bed Bath & Beyond Inc était en hausse de 4,9 % dans les échanges de pré-marché, avant la publication de ses résultats trimestriels prévue plus tard dans la journée.