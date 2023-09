Les cours du soja à Chicago ont chuté à leur plus bas niveau en trois semaines et ceux du maïs ont fortement baissé mardi, après qu'un rapport gouvernemental a indiqué que les récoltes n'avaient pas été autant entravées que certains négociants l'avaient prévu par le temps chaud et sec de l'été.

Le ministère américain de l'agriculture a revu à la hausse ses prévisions pour la récolte de maïs, les attentes concernant l'importance des surfaces récoltées l'emportant sur les dommages causés aux projections de rendement par les périodes prolongées de sécheresse, selon le rapport mensuel World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE).

Si l'USDA a revu à la baisse ses prévisions concernant la récolte de soja, ces prévisions ne tiennent pas compte des attentes des négociants qui pensaient que des récoltes moins importantes pourraient soutenir les prix des cultures.

"Il est clair que les haussiers seront déçus que la production n'ait pas baissé davantage pour le maïs et les haricots", a déclaré Craig Turner, courtier en matières premières chez Daniels Trading.

Les rendements du soja et du maïs devraient néanmoins être les cinquièmes plus élevés jamais enregistrés.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté à leur plus bas niveau depuis 33 mois avant la publication du rapport, sous la pression de l'abondance de l'offre russe.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a chuté à un nouveau niveau de 5,70 dollars le boisseau au début de la séance de négociation - le plus bas depuis le 9 décembre 2020. Mais le blé a rebondi sur le rapport WASDE prévoyant des stocks mondiaux plus faibles que prévu pour terminer à 5,87-1/2 dollars.

Les contrats à terme sur le maïs de décembre du CBOT CZ3 se sont établis en baisse de 9-1/4 cents à 4,76-1/2 dollars le boisseau. Plus tôt dans la séance, le contrat de maïs le plus activement négocié Cv1 a plongé à 4,73-1/2 $ le boisseau, son niveau le plus bas depuis le 16 août.

Le contrat à terme CBOT SX3 pour le soja en novembre a terminé la journée en baisse de 22,5 cents à 13,46-1/2 dollars le boisseau. Plus tôt dans la séance, le contrat de soja le plus actif Sv1 a touché 13,40-3/4 dollars le boisseau, son niveau le plus bas depuis le 23 août. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; Reportage complémentaire de P.J. Huffstutter et Tom Polansek à Chicago ; Rédaction d'Aurora Ellis, Grant McCool et Richard Chang)