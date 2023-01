Les contrats à terme sont en hausse alors que l'attention se porte sur les données d'inflation

Après que le rythme rapide des hausses de taux d'intérêt de la Fed pour freiner une inflation record depuis des décennies ait mis à mal les actions en 2022, les marchés se sont accrochés à l'espoir que les signes de ralentissement de l'économie pourraient ouvrir la voie à une position moins belliqueuse de la banque centrale américaine.

Le rapport sur l'inflation très attendu du département du travail jeudi devrait montrer que les prix à la consommation américains ont probablement augmenté de 6,5 % en glissement annuel en décembre, contre 7,1 % le mois précédent, tandis que l'inflation de base a augmenté de 5,7 % en décembre, contre 6 % en novembre.

Alors que de nouvelles preuves d'un relâchement des pressions sur les prix pourraient renforcer les espoirs de voir la Fed mettre bientôt en pause son cycle de hausse des taux, les récents commentaires de certains responsables politiques ont soutenu l'idée que la banque centrale doit rester agressive dans la hausse des taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation.

Certains responsables de la Fed, comme le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'attendent à ce que le taux directeur maximal dépasse les 5 % cette année.

Les participants au marché monétaire considèrent qu'il y a 77 % de chances que la Fed augmente le taux de référence de 25 points de base pour le porter à 4,50 %-4,75 % en février, et voient les taux culminer à 4,92 % d'ici juin.

Les marchés ont évolué trop rapidement pour se positionner en vue d'un point d'inflexion de la politique de la Fed, et les conditions ne sont pas encore réunies pour une reprise soutenue des actions, a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

Les principaux indices de Wall street se sont repris mardi, le Nasdaq progressant de 1 %, alors que le président de la Fed, Jerome Powell, s'est abstenu de tout commentaire sur les perspectives de taux d'intérêt avant les données sur l'inflation, mais a déclaré que l'indépendance de la Fed était essentielle pour qu'elle puisse lutter contre l'inflation.

Cette semaine marque le début de la saison des bénéfices pour les sociétés du S&P 500. Les plus grandes banques de Wall street devraient annoncer des bénéfices trimestriels inférieurs, dans un contexte de risques de récession dus au resserrement de la politique monétaire.

À 5h59 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 58 points, soit 0,17%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 6,5 points, soit 0,16%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 10,75 points, soit 0,1%.

Bed Bath & Beyond Inc a bondi de 25,6 % dans les échanges avant le marché, après avoir enregistré des gains au cours de la séance précédente malgré des résultats trimestriels peu encourageants, les investisseurs de détail ayant spéculé sur la possibilité d'une acquisition et les vendeurs à découvert ayant liquidé leurs positions.