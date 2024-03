Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté lundi dans une semaine remplie de décisions des banques centrales, tandis que les investisseurs surveilleront de près les données sur l'inflation nationale pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2% à 6h44 ET (10h44 GMT).

L'événement principal de la semaine sera la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, prévue mercredi, où la banque centrale est largement attendue pour maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé de plusieurs décennies, avec les marchés monétaires s'attendant à la première réduction de taux seulement en juin.

Mais avant cela, les marchés attendent les données sur les prix à la consommation au Canada mardi, qui devraient montrer une augmentation du taux d'inflation domestique en février par rapport au mois précédent.

Les traders s'attendent actuellement à ce que la Banque du Canada réduise ses taux de 63 points de base en 2024. [0#BOCWATCH]

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base du Canada, sera à nouveau au centre de l'attention alors que les prix de l'or ont chuté à un plus bas d'une semaine, les investisseurs se positionnant avant la décision politique de la Fed et une série de réunions d'autres banques centrales cette semaine. [GOL/]

D'autre part, le cuivre à Londres a diminué alors que les prix à Shanghai ont atteint un niveau record, les craintes d'une offre restreinte ayant contré l'incertitude des perspectives de la demande. [MET/L]

Les actions du secteur de l'énergie pourraient subir l'impact de la hausse des prix du brut qui ont augmenté les gains de la semaine dernière de près de 4% sur l'idée que l'offre se resserre, avec des risques accrus par de nouvelles attaques sur l'infrastructure énergétique russe. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse la semaine dernière, enregistrant sa plus longue série de gains hebdomadaires en 11 mois.

Les contrats à terme américains se sont également négociés à la hausse lundi, la plupart des grandes capitalisations et des valeurs de croissance se négociant dans le vert lors de la séance de pré-marché.

PRODUITS DE BASE À 6:44 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 160,8 $ ; stable [GOL/]

Brut américain : 81,78 $ ; +0,9% [O/R]

Brut Brent : 85,99 $ ; +0,8% [O/R]

($1= C$1.3543)