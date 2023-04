Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mardi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation pour évaluer les prochaines mesures de la Réserve fédérale, tandis que la prudence prévalait à l'approche de la saison des résultats trimestriels.

L'espoir que la Fed mette bientôt fin à sa politique agressive de resserrement monétaire a aidé les principaux indices boursiers américains à se stabiliser en avril, après une chute déclenchée le mois dernier par l'effondrement de deux créanciers américains de taille moyenne.

Un rapport solide sur le marché du travail vendredi a toutefois renforcé les paris selon lesquels la banque centrale américaine augmentera ses taux de 25 points de base en mai, les opérateurs du marché monétaire estimant à près de 70 % les chances d'une telle décision, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

Les économistes prévoient que les prix à la consommation augmenteront de 5,2 % en mars, après une hausse de 6,0 % en février. Toutefois, les prix de base devraient augmenter de 5,6 %, soit un rythme légèrement plus rapide que la croissance de 5,5 % enregistrée en février.

Les grandes banques américaines Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre. Les investisseurs examineront attentivement les rapports sur les bénéfices pour y trouver des indices sur la santé générale du secteur bancaire.

Selon les données de Refinitiv, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des sociétés du S&P 500 chutent de 5,2 % en glissement annuel au premier trimestre, ce qui constitue un revirement radical par rapport à la croissance annuelle de 1,4 % attendue au début de l'année.

À 5:56 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 51 points, soit 0,15 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 10,75 points, soit 0,26 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 44,75 points, soit 0,34 %.

Les actions des sociétés liées aux cryptomonnaies telles que Coinbase Global Inc, Riot Platforms Inc et Marathon Digital Holdings Inc ont grimpé entre 3,0% et 4,2% alors que le bitcoin a franchi le niveau clé de 30 000 dollars pour la première fois en 10 mois.

National CineMedia Inc a grimpé de 91,7 % après qu'AMC Entertainment Holdings Inc a annoncé une prise de participation dans la société de publicité axée sur les cinémas.

Les actions cotées en bourse de Hexo Corp ont chuté de 22,0 % après que Tilray Brands Inc. a annoncé qu'elle achèterait la société canadienne de cannabis pour 56 millions de dollars. Les actions de Tilray ont également chuté de 5,8 %.