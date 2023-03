Les indices boursiers américains ont légèrement progressé lundi, après qu'un accord de rachat des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank, en faillite, a contribué à apaiser les craintes liées aux graves tensions qui pèsent sur le secteur bancaire.

First Citizens BancShares Inc. a déclaré lundi qu'il allait acquérir des parties de Silicon Valley Bank, dont l'effondrement au début du mois a marqué la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008, déclenchant des craintes au sujet d'une pénurie de liquidités dans le secteur.

À 5:02 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 102 points, soit 0,31%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 13,5 points, soit 0,34%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 21,5 points, soit 0,17%.

Les actions de First Citizens ont progressé d'environ 11 % dans les échanges légers avant bourse, tandis que First Republic Bank a bondi de près de 27 % après qu'un rapport ait indiqué que les autorités américaines envisageaient de soutenir davantage les banques, ce qui pourrait donner au créancier régional en difficulté plus de temps utile pour consolider son bilan.

D'autres banques régionales, Western Alliance Bancorp et PacWest Bancorp, ont également grimpé de 5,4 % et 9,2 %, respectivement.

Les actions des grandes banques américaines JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Bank of America ont progressé de 0,8 % à 1,4 %.

Les actions des banques européennes ont également rebondi après les baisses enregistrées la semaine dernière, lorsqu'une forte augmentation des swaps de défaut de crédit de la Deutsche Bank, un type d'assurance pour les détenteurs d'obligations, avait exacerbé les inquiétudes concernant la santé des banques dans la région.

Si l'accord conclu avec la Silicon Valley Bank a permis de rétablir une certaine confiance dans la stabilité du secteur bancaire, les craintes d'une crise plus grave ne se sont pas complètement dissipées, selon les analystes.

"Le fait de confier certaines parties de la banque en faillite à un nouveau propriétaire pourrait donner au régulateur plus de moyens pour faire face aux problèmes qui menacent encore d'apparaître ailleurs, en particulier avec les banques régionales américaines", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"La grande inquiétude est qu'elles sont assises sur d'importantes piles de pertes non réalisées, non seulement dans leurs portefeuilles d'obligations, mais aussi sur d'autres actifs qui ont été malmenés par la tempête des taux d'intérêt élevés".

Le stress du secteur bancaire menaçant de faire boule de neige et d'entraîner une crise financière plus grave, voire un ralentissement économique brutal, les traders ont largement anticipé une pause dans les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale en mai.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement augmenté lundi, les craintes concernant le secteur bancaire s'étant apaisées.

Malgré les turbulences sur les marchés financiers, les trois principaux indices de Wall street ont enregistré des gains la semaine dernière, l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq étant en passe de réaliser un gain trimestriel.

Les investisseurs attendent également une série de données économiques cette semaine, notamment un indice de confiance des consommateurs et un rapport sur l'inflation, qui pourraient donner plus d'indications sur la politique monétaire de la Fed.