Les contrats à terme sont en hausse, les investisseurs évaluant la réouverture de la Chine

Pékin a commencé à démanteler ses mesures strictes de lutte contre le COVID ce mois-ci dans un brusque revirement politique et a annoncé lundi qu'elle allait baisser sa règle de quarantaine pour les voyageurs entrants à partir du mois prochain.

Cette décision a d'abord réjoui les marchés dans l'espoir d'une reprise de l'économie chinoise frappée par le COVID, mais un bond des infections a atténué le sentiment.

"Si l'histoire de la réouverture chinoise est positive pour les prix du pétrole et des matières premières, c'est une mauvaise nouvelle pour l'inflation mondiale", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"La poussée de la demande chinoise va certainement stimuler l'inflation par le biais de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières et, en réponse à une inflation plus élevée, les banques centrales vont continuer à relever leurs taux."

Alors que les marchés entament la dernière étape d'une année éreintante pour les actions sur fond de craintes d'une récession due au rythme le plus rapide de relèvement des taux par la Réserve fédérale depuis le début des années 1980, l'attention s'est déplacée vers 2023 et les perspectives de bénéfices des entreprises.

Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq sont en baisse de 19,7 % et 33,8 %, respectivement, jusqu'à présent en 2022 et sont prêts à subir leur plus grande perte annuelle depuis la crise financière de 2008.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse mardi au début d'une semaine écourtée par les vacances, les valeurs de croissance ayant fait les frais de l'inquiétude des investisseurs quant à la durée pendant laquelle la Fed continuera à augmenter les taux d'intérêt pour maîtriser les prix élevés.

Les marchés évaluent maintenant à 65 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de février de la banque centrale américaine et voient les taux culminer à 4,94 % au cours du premier semestre de l'année prochaine.

À 6 h 14 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 84 points, soit 0,25 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 7,25 points, soit 0,19 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 15,75 points, soit 0,14 %.

Les actions de Tesla ont inversé leur tendance à la baisse pour progresser de près de 3 % avant le marché. Elles avaient atteint leur plus bas niveau en plus de deux ans lors de la session précédente en raison des inquiétudes concernant la demande en Chine.

Southwest Airlines Co a glissé de 0,7 %, le transporteur étant sous le feu des critiques du gouvernement américain mardi après avoir annulé des milliers de vols.