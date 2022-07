Les contrats à terme sont en hausse, les investisseurs évaluant les perspectives de taux d'intérêt

Les marchés boursiers mondiaux ont subi une pression de vente incessante au cours de la première moitié de l'année sur fond de poussée de l'inflation, de conflit en Ukraine et de l'abandon par la Fed de sa politique d'argent facile.

Les indices boursiers américains ont terminé en hausse mercredi après avoir oscillé pendant la plus grande partie de la séance après que le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale en juin ait montré une réaffirmation ferme de l'intention de la banque centrale de maîtriser les prix.

La Fed a augmenté son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage en juin, la plus forte hausse depuis 1994, les participants au marché anticipant un mouvement similaire en juillet.

Toutefois, les responsables de la Fed ont reconnu le risque que les hausses de taux aient un impact "plus important que prévu" sur la croissance économique et ont jugé qu'une augmentation de 50 ou 75 points de base serait probablement appropriée lors de la réunion de politique générale qui se tiendra plus tard ce mois-ci.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont en baisse de 19,3 % et de 27,4 % depuis le début de l'année, après avoir subi un premier semestre turbulent au cours duquel les valeurs à forte croissance et les valeurs technologiques ont été malmenées.

Alors que les banques centrales du monde entier s'apprêtent à augmenter agressivement les coûts d'emprunt, les craintes d'une récession se sont intensifiées, les prix du pétrole et des matières premières ayant également pris un coup ces derniers jours.

Les investisseurs vont maintenant garder un œil sur les rapports de bénéfices, ainsi que sur les données économiques, y compris le rapport de juin sur les emplois non agricoles vendredi, pour évaluer la santé de l'économie.

Un rapport du département du travail prévu à 8h30 ET devrait montrer que les demandes initiales de prestations de chômage de l'État ont diminué pour la semaine terminée le 2 juillet.

À 07 h 07 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 98 points, soit 0,32 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 8,75 points, soit 0,23 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 36,5 points, soit 0,31 %.

Les actions de GameStop Corp ont augmenté de 8,7 % dans les échanges de pré-marché, le conseil d'administration du détaillant de jeux vidéo ayant approuvé un fractionnement d'actions à raison de quatre pour une.