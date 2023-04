Les indices boursiers américains ont légèrement progressé mardi, certains titres technologiques et de croissance ayant rebondi après la chute de la séance précédente, tandis que les investisseurs attendent des données économiques clés qui pourraient déterminer la trajectoire de resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Tesla Inc a augmenté de 1,6 % dans les échanges avant bourse, rebondissant après des baisses de 6 % lundi après la publication des livraisons du trimestre de mars, tandis que Meta Platforms Inc et Microsoft Corp ont grimpé d'environ 0,6 % chacun.

Les prix du pétrole ont augmenté mardi, l'attention des investisseurs se portant sur les tendances de la demande et l'impact de la hausse des prix sur l'économie mondiale. [O/R]

Les inquiétudes renouvelées concernant l'inflation ont jeté de l'eau froide sur les attentes selon lesquelles la Fed pourrait bientôt mettre fin à son resserrement agressif de la politique au milieu des signes récents de refroidissement des prix, avec de nouvelles données lundi indiquant un affaiblissement de l'activité manufacturière américaine.

Les observateurs du marché tentent d'évaluer combien de temps encore la Fed devra continuer à relever ses taux pour lutter contre l'inflation et si l'économie américaine se dirige vers une récession. Les craintes d'une crise bancaire ont provoqué une chute du secteur financier le mois dernier.

Toutefois, les fortes hausses des valeurs énergétiques ont permis à l'indice de référence S&P 500 de clôturer la journée de lundi sur une note plus élevée, le secteur de l'énergie enregistrant sa plus forte hausse en une journée (près de 5 %) depuis six mois, grâce à la perspective de voir les prix du pétrole se rapprocher des 100 dollars le baril.

Les sociétés énergétiques Chevron Corp, Exxon Mobil Corp et Occidental Petroleum Corp devraient étendre leurs gains, avec une hausse de 0,5 % à 0,9 % avant la mise sur le marché.

À 5:54 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 46 points, ou 0,14%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 13,75 points, ou 0,33%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 77,5 points, ou 0,58%.

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont gagné 7,4 % et 16,5 % jusqu'à présent en 2023, se remettant de leur pire baisse annuelle l'année dernière depuis la crise financière de 2008, sur les attentes que la Fed pourrait aller doucement avec son resserrement de la politique.

Compte tenu des inquiétudes renouvelées concernant l'inflation, les opérateurs parient sur une hausse des taux de 25 points de base en mai à 59,1 %, et sur une pause à 40,9 %, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

Les investisseurs surveilleront de près les créations d'emplois aux États-Unis, une mesure de la demande de main-d'œuvre, prévue plus tard mardi, qui devrait montrer une baisse en février et les commandes d'usine qui ont probablement diminué de 0,5 % en février.

Les remarques de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, de la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, et de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, plus tard dans la journée, seront également analysées à la recherche d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Parmi les actions, Virgin Orbit Holdings Inc a chuté de 25 % après que la société de lancement de satellites a demandé l'application du chapitre 11 de la loi sur les faillites, faute d'avoir réussi à décrocher un financement à long terme.

Etsy Inc a gagné 3,8 % après que Piper Sandler a relevé l'action de la plateforme de commerce électronique à la consommation à "surpondérer".