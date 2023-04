Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient panoramiques lundi, les traders revenant des vacances de Pâques avec des risques croissants que la Réserve fédérale continue à augmenter les taux d'intérêt après que les données sur l'emploi de vendredi aient mis en évidence un marché du travail toujours fort.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont entraîné des pertes modestes à Wall street, les actions des valeurs de croissance Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp ayant glissé dans les premiers échanges sur le marché.

Les employeurs américains ont maintenu un rythme d'embauche élevé en mars, selon les données publiées vendredi, ce qui a fait baisser le taux de chômage à 3,5 % et augmenté les chances que la Fed augmente ses taux une fois de plus le mois prochain.

Bien que le nombre d'emplois non agricoles ait augmenté de 236 000 le mois dernier, ce qui est légèrement inférieur aux attentes des économistes, les investisseurs se sont concentrés sur les données globales qui indiquent une résilience du marché du travail.

"Nous constatons un décalage entre les marchés qui présument d'une politique plus souple de la part de la Fed sur la base de données plus molles et la façon dont la Fed perçoit réellement les données", ont déclaré les économistes de Citi dans une note.

"Non seulement une inflation élevée et un marché de l'emploi toujours solide rendent les réductions improbables, mais nous considérons que la persistance d'une inflation trop forte, y compris une augmentation de 0,5 % MoM de l'IPC de base cette semaine, conduit à d'autres augmentations.

Citi prévoit trois hausses de taux de 25 points de base lors des prochaines réunions de la Fed, avec un taux directeur atteignant 5,50-5,75 %.

Alors que les marchés boursiers américains étaient fermés pour le Vendredi saint, les rendements des bons du Trésor ont bondi après la publication des données, le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux, ayant bondi à 3,993 % vendredi. Il était dernièrement en baisse à 3,9306%. [US/]

Cette semaine, l'attention se portera sur les prix à la consommation aux États-Unis, les minutes de la réunion de la Fed ainsi que les résultats du premier trimestre des grandes banques américaines, y compris JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 diminuent de 5,2 % au premier trimestre, selon les estimations de Refinitiv IBES, ce qui représente un revirement par rapport à la croissance de 1,4 % prévue au début de l'année.

À 05h03 ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 12 points, soit 0,04%, les e-minis du S&P 500 restaient inchangés, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 31,75 points, soit 0,24%.

Les actions de First Republic Bank ont glissé de 1,4% après que le créancier a déclaré qu'il suspendrait les paiements de dividendes trimestriels en espèces sur ses actions privilégiées "comme une mesure de surveillance prudente."

Les actions d'autres banques régionales ont également été plus faibles après que les données de la Fed publiées vendredi ont montré que les dépôts dans les banques commerciales américaines ont augmenté vers la fin du mois de mars pour la première fois en un mois environ, montrant des signes de stabilisation après les récentes faillites de banques qui ont secoué le système bancaire et ébranlé les déposants.

Western Alliance Bancorporation a reculé de 0,8 %, tandis que PacWest Bancorp a baissé de 0,6 %.