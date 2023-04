Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, les investisseurs attendant les données sur l'emploi pour évaluer l'impact du resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale sur l'économie américaine.

La faiblesse des données des secteurs des services et de l'industrie manufacturière cette semaine a indiqué un ralentissement de la croissance, alimentant les espoirs du marché d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt.

"Il semble que les marchés veuillent croire que l'économie ralentit, ce qui est probablement le cas, et que les récentes hausses de taux sont à blâmer et que la Fed devra bientôt faire marche arrière en matière de politique de taux", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets UK.

Les contrats à terme sur les Fed funds indiquent une probabilité de 58,2 % que la banque centrale américaine mette en pause son resserrement monétaire en mai et une probabilité de 45 % qu'elle réduise ses taux lors de sa réunion de juillet, selon l'outil Fedwatch de CME Group.

À 5:17 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 9 points, ou 0,03% ; et le S&P 500 e-minis était en baisse de 2 points, ou 0,05%.

Le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 31,75 points, soit 0,24%, alors que les principales actions technologiques et de croissance telles que celles d'Apple Inc, Tesla Inc et Nvidia Corp ont chuté entre 0,2% et 1% dans les échanges de pré-marché.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, sont en passe d'enregistrer des baisses pour la première fois en quatre semaines.

Le marché boursier américain sera fermé vendredi pour le Vendredi saint.

Un rapport du département du travail sur les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État la semaine dernière devrait montrer une augmentation de 200 000 par rapport à la période précédente.

Le rapport très attendu sur les emplois non agricoles pour le mois de mars sera publié vendredi.

Les remarques du président de St. Louis, James Bullard, sur l'économie et la politique monétaire, plus tard dans la journée, seront également analysées pour trouver des indices sur la politique de la Fed.

La semaine prochaine, une série de grandes banques américaines donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre, ce qui permettra aux investisseurs de se faire une idée plus précise de la santé des entreprises américaines.