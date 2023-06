Les contrats à terme de Wall street ont été modérés lundi, après un solide rallye la semaine dernière, les investisseurs évaluant la possibilité d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion de politique générale.

Les actions américaines se sont redressées vendredi après qu'un rapport sur le marché du travail montrant une croissance modérée des salaires en mai a indiqué que la banque centrale américaine pourrait sauter une hausse de taux la semaine prochaine, tandis que les investisseurs ont salué un accord à Washington qui a évité un défaut de paiement catastrophique.

L'indice de référence S&P 500 a clôturé à un nouveau plus haut de neuf mois vendredi et le Nasdaq, à forte composante technologique, a atteint un nouveau sommet en un an, soutenu par les gains des valeurs technologiques mégacapitalisations qui ont surperformé le marché plus large cette année.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, les traders estiment à 78,2 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion des 13 et 14 juin, bien qu'ils s'attendent à une nouvelle hausse en juillet.

Les enquêtes de S&P Global et de l'Institute for Supply Management sur l'activité du secteur des services aux États-Unis en mai sont attendues après la cloche d'ouverture, tandis que la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, devrait s'exprimer lors d'un événement plus tard dans la journée.

À 5:55 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 40 points, ou 0,12%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 0,25 points, ou 0,01%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 39,25 points, ou 0,27%.

Les valeurs énergétiques, dont Exxon Mobil Corp, Chevron Corp et Schlumberger Ltd, ont augmenté d'environ 1 % chacune dans les échanges avant bourse, alors que les prix du pétrole ont bondi de plus de 2 % après que l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, se soit engagée à réduire sa production d'un million de barils supplémentaires par jour à partir de juillet.

Palo Alto Networks Inc a grimpé de 5,3 %, l'entreprise de cybersécurité étant sur le point de remplacer Dish Network dans l'indice S&P 500. Les actions de Dish ont chuté de 7,8 %.

Les grandes banques américaines ont été mitigées après que le Wall street Journal a rapporté que les régulateurs américains se préparaient à renforcer les règles pour les grandes banques, ce qui pourrait inclure une augmentation de leurs exigences en matière de capital de 20% en moyenne. Bank of America Corp a progressé de 0,2 %, tandis que Citigroup Inc a reculé de 0,2 %.

Apple Inc a légèrement augmenté de 0,6 % avant sa conférence annuelle des développeurs de logiciels, où l'on s'attend à ce qu'elle annonce un nouveau casque de réalité mixte. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)