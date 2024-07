Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi de 1 % vendredi, les grandes valeurs technologiques et les puces ayant rebondi après leur chute en début de semaine, tandis que les investisseurs espéraient un nouveau ralentissement de l'inflation lors de la publication de données cruciales plus tard dans la journée.

Les grandes valeurs technologiques, dont Apple, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com et Tesla, ont progressé de 0,7 % à 2,2 % dans les échanges de pré-marché.

Les actions du secteur des puces ont également rebondi, Intel, Broadcom , Qualcomm, Micron Technology et Arm Holdings ayant progressé d'environ 2 % chacune.

À 5:32 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 182 points, soit 0,45%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 41,25 points, soit 0,76%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 200,75 points, soit 1,06%.

Les investisseurs se sont débarrassés des grandes capitalisations technologiques ces dernières semaines, les bénéfices décevants d'Alphabet et de Tesla ayant provoqué une forte chute des "Sept Magnifiques" mercredi. Le S&P 500 et le Nasdaq ont ainsi enregistré leur deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

Les inquiétudes concernant la dépendance croissante de Wall Street à l'égard de l'ensemble des actions à fort momentum, dont les valorisations semblent désormais trop élevées, ont rendu les secteurs sous-performants, tels que les actions à moyenne et petite capitalisation, plus attrayants en raison des perspectives croissantes de réductions anticipées des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les données très attendues de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la jauge d'inflation préférée de la Fed - seront surveillées pour détecter les signes d'un nouveau ralentissement de l'inflation. Les signes récents de ralentissement de l'inflation et l'affaiblissement du marché de l'emploi ont stimulé les paris d'un début précoce de réduction des taux d'intérêt.

Selon les données de LSEG, les opérateurs ont prévu environ deux baisses de taux d'ici décembre, tandis que les paris sur une baisse de 25 points de base d'ici la réunion de septembre de la Fed s'élevaient à 88 %, d'après FedWatch de CME.

Le rapport du Département du Commerce, attendu à 8h30 ET, devrait montrer que l'indice PCE a augmenté de 0,1% sur une base mensuelle en juin, après avoir été stable le mois dernier. En excluant les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, le chiffre de base devrait augmenter de 0,1 % après une hausse similaire en mai.

En début de semaine, des données montrant une croissance économique plus rapide que prévu au deuxième trimestre et une diminution des pressions inflationnistes ont laissé intacts les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en septembre, stimulant le Dow Jones et le Russell 2000 à faible capitalisation.

Les contrats à terme sur le Russell 2000 ont grimpé de 1,7 % vendredi.

Sur le front des bénéfices, Deckers Outdoor a bondi de 11,6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels à la suite d'un résultat supérieur à celui du premier trimestre.

Le fabricant d'appareils médicaux Dexcom a chuté de 36% après avoir réduit ses prévisions de revenus annuels, tandis que la société de services pétroliers Baker Hughes a grimpé de 2,1% après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Les investisseurs ont également surveillé l'évolution de la course à la présidence des États-Unis, de nouveaux sondages montrant que la vice-présidente Kamala Harris réduit l'écart avec son rival républicain Donald Trump. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty)