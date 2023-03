Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada ont chuté lundi, reflétant un sentiment d'aversion au risque à l'échelle mondiale, les investisseurs évaluant les retombées de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB).

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,7 % à 6 h 47 HE (1047 GMT), tandis que leurs homologues américains ont perdu leurs premiers sommets et se négociaient près de la ligne de démarcation.

Les autorités américaines ont mis en place des mesures d'urgence dimanche pour renforcer la confiance dans le système bancaire après que la faillite de SVB ait menacé de déclencher une crise financière plus large.

L'indice de référence des actions canadiennes a enregistré vendredi sa plus faible clôture en deux mois, les valeurs financières étant les plus touchées avec leur plus mauvaise performance hebdomadaire depuis près de trois ans. Dimanche, le régulateur bancaire canadien a déclaré qu'il prenait temporairement le contrôle de l'unité de SVB dans le pays.

L'affaiblissement du dollar a toutefois contribué à amortir le choc en favorisant les prix des produits de base, ce qui a tendance à profiter au TSX, qui est fortement axé sur les ressources. [GOL/] [MET/L] [O/R]

En ce qui concerne les bénéfices, le distributeur de produits architecturaux Adentra Inc publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés.