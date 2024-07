Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont baissé mercredi, entraînés par la chute des prix du pétrole, un jour après que le TSX ait clôturé à un niveau record.

Les contrats à terme du S&P/TSX 60 étaient en baisse de 0,16% à 06:27 a.m. ET (1027 GMT). L'indice de référence a atteint un record de clôture lors de la session précédente après que le taux d'inflation annuel du pays ait diminué un peu plus que prévu à 2,7 % en juin.

Les contrats à terme de Wall Street étaient également en baisse, les investisseurs ayant délaissé les méga-capitalisations technologiques et les semi-conducteurs au profit des petites capitalisations. [.N]

Les prix du pétrole ont légèrement baissé, un jour après que le Brent de référence ait atteint son plus bas niveau en un mois en raison des inquiétudes sur la demande chinoise, mais une baisse des stocks de pétrole américains a permis de contenir les pertes. [ O/R]

Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau historique, aidé par les attentes de la Réserve Fédérale américaine de réduire les taux d'intérêt en septembre. [GOL/]

Les prix du cuivre ont légèrement changé, les inquiétudes concernant l'offre ayant contré la demande fragile de la Chine. [MET/L]

Alors que la Banque du Canada doit tenir sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, le marché parie sur une nouvelle baisse des taux, en particulier après des données sur l'inflation plus froides que prévu mardi.

Les analystes ont déclaré que les données du PIB du Canada pour le mois d'avril et la hausse inattendue du chômage en juin indiquent une économie plus faible qui a besoin de plus de réductions de taux pour éviter une récession.

De l'autre côté de la frontière, la probabilité d'une baisse des taux en septembre se renforce également, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu la trajectoire descendante de l'inflation lors de son récent témoignage devant le Congrès américain.

Les marchés vont maintenant se concentrer sur les permis de construire, les mises en chantier et la production industrielle pour le mois de juin, prévus plus tard dans la journée.

En ce qui concerne les entreprises, la société d'entreposage Storagevault Canada a accepté d'acquérir deux propriétés adjacentes dans le sud de l'Ontario auprès de deux vendeurs indépendants pour un montant de 71,5 millions de dollars.

