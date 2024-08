Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont progressé vendredi, les données économiques et les commentaires officiels aux États-Unis ayant apaisé les craintes de récession, tandis qu'une hausse des prix du pétrole et du cuivre a renforcé les gains.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4% à 6:41 a.m. ET (1041 GMT), reflétant les gains de leurs homologues américains. [.N]

Une baisse plus importante que prévu des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis jeudi a suggéré que les craintes d'un marché du travail qui s'effiloche étaient exagérées, et les signaux de réduction des taux d'intérêt de la part des décideurs de la Réserve fédérale ont également contribué au redressement de l'humeur.

Les marchés ont essayé de retrouver leur équilibre après que les données américaines plus faibles de la semaine dernière aient alimenté les craintes de récession, couplées à un dénouement du carry trade japonais financé par le yen, qui a frappé les marchés mondiaux avec une déroute des actions lundi.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,58 % jeudi, enregistrant ainsi sa plus forte progression en une seule journée depuis le 15 février.

Vendredi, les prix du pétrole se sont stabilisés et étaient en passe de réaliser un gain hebdomadaire, les inquiétudes concernant la demande américaine s'étant apaisées et les craintes d'un conflit au Moyen-Orient ayant persisté, ce qui a attiré l'attention sur les actions du secteur de l'énergie. [O/R]

Les mineurs seront à nouveau sous surveillance, les prix des métaux de base ayant augmenté, soutenus par les gains des marchés boursiers, tandis que les prix de l'or ont diminué. [MET/L] [GOL/]

Sur le front des données, les chiffres de l'emploi domestique sont attendus à 8h30 ET, qui jetteront un peu de lumière sur l'état du marché du travail canadien après deux réductions de taux de la banque centrale au cours des deux derniers mois.

Parmi les valeurs individuelles, la société de transport d'énergie Pembina Pipeline a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour le bénéfice de base ajusté.

matières premières a 6:41 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 431,7 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 76,47 $ ; +0,4% [O/R]

Brut Brent : 79,37 $ ; +0,3% [O/R]

($1= C$1.3738)