Les contrats à terme pour le principal indice boursier canadien ont été modérés mardi, les inquiétudes concernant les retombées de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) continuant à peser, tandis que les marchés attendaient les données sur l'inflation américaine.

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 6:48 a.m. ET (1048 GMT), reflétant une hausse des homologues américains. [.N]

Les investisseurs seront attentifs aux données sur l'inflation américaine prévues à 8h30 ET mardi pour obtenir des indices sur la position de la Réserve fédérale sur le resserrement de la politique monétaire avant sa décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.

Un sondage Reuters auprès des économistes a montré que l'indice des prix à la consommation américain (CPI) a probablement augmenté de 0,4% le mois dernier, après avoir augmenté de 0,5% en janvier, en raison de la hausse des coûts de location des logements. Sur une base annuelle, l'IPC a augmenté de 6,0 % en février, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 6,4 % enregistrée le mois précédent.

L'indice de référence canadien a enregistré lundi sa plus faible clôture en plus de deux mois, les valeurs financières, son secteur le plus important, ayant enregistré une baisse de plus de 2 %.

Les valeurs financières du monde entier ont subi d'énormes pressions à la vente après que la fermeture de SVB par les autorités américaines a suscité des craintes de contagion.

La vice-première ministre et ministre des finances du Canada, Chrystia Freeland, a rencontré le régulateur bancaire du pays et les dirigeants des institutions financières après que les régulateurs ont pris le contrôle temporaire de l'unité canadienne de SVB.

Le contrecoup de l'effondrement de SVB s'est répercuté sur le marché pétrolier, faisant chuter les prix du pétrole de plus de 2 %. [O/R]

Les entreprises des secteurs des matériaux et de l'énergie ont un poids combiné d'environ 31% dans l'indice principal.

Les prix de l'or ont légèrement baissé alors que le dollar a repris de la vigueur avant les données sur l'inflation américaine. [GOL/]

Les investisseurs surveilleront également les données sur les ventes manufacturières canadiennes pour le mois de janvier qui seront publiées avant l'ouverture des marchés.