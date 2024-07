Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont augmenté vendredi en raison d'une hausse de la demande de blé américain due à un dollar plus faible et à la disponibilité d'une nouvelle récolte de blé souhaitable, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont également augmenté en raison des inquiétudes concernant le temps sec et chaud qui perturbe les cultures américaines au cours de leur période de croissance cruciale.

Les échanges sont restés faibles entre la fermeture du marché jeudi, en raison des vacances du Jour de l'Indépendance des États-Unis, et la veille du week-end, ont indiqué les négociants.

"Nous avons un volume faible, un commerce technique", a déclaré Brian Hoops, président de Midwest Market Solutions. "Une grande partie des opérateurs ne sera pas présente et s'accordera un week-end de quatre jours.

Le blé CBOT de septembre a augmenté de 14-3/4 cents à 5,89 dollars le boisseau.

Le prix le plus actif du CBOT pour le soja de novembre, qui représente la récolte de cet automne, a augmenté de 9-1/4 cents à 11,30-1/2 dollars le boisseau. Le contrat de maïs CBOT de décembre, le plus actif, était en hausse de 4-1/2 cents à 4,24-1/4 dollars.

Le ministère américain de l'agriculture a publié les ventes à l'exportation pour la récolte américaine avec un jour de retard après les vacances. Les ventes à l'exportation de blé au cours de la semaine terminée le 27 juin ont totalisé 805 300 tonnes métriques pour 2024/25, ce qui est supérieur aux estimations du marché qui tablait sur 350 000 à 700 000 tonnes.

La demande pour le blé américain fraîchement récolté attire également une demande accrue, selon les négociants.

"Il y a généralement plus d'intérêt pour le blé à l'approche de la récolte", a déclaré M. Hoops. "Les acheteurs aiment le blé fraîchement récolté qui est passé directement des moissonneuses-batteuses aux ports d'expédition et aux barges.

Les prévisions d'un temps chaud et sec en juillet renforcent les inquiétudes concernant les cultures nationales de maïs et de soja au cours d'une phase cruciale de pollinisation, selon les négociants.

"Nous voulons des températures froides et une humidité supérieure à la normale, mais nous aurons des températures plus élevées et de la sécheresse", a déclaré Rich Nelson, stratège chez Allendale.

Les ventes à l'exportation de soja ont été inférieures aux prévisions et les ventes de maïs ont été inférieures aux attentes des négociants.