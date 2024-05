Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont augmenté de près de 3 % mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis juillet dernier, en raison des inquiétudes liées aux mauvaises conditions météorologiques en Russie, principal exportateur, qui réduisent les rendements et resserrent l'offre mondiale.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également progressé.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 2,9% à 7,17-1/4 dollars le boisseau, à 0424 GMT, après avoir atteint 7,20 dollars plus tôt dans la session.

Les prix ont bondi de plus de 35 % depuis leur plus bas niveau en trois ans et demi, à 5,24 dollars le boisseau, en mars, alors que la Russie expédiait des quantités record de céréales et semblait prête pour une nouvelle récolte exceptionnelle cette année.

Un temps sec et des gelées amères ont frappé les régions agricoles du sud de la Russie et peu de précipitations sont prévues. Par ailleurs, l'excès de pluie en Sibérie a gorgé d'eau les sols de cette région.

Lundi, la société de conseil IKAR a revu à la baisse ses estimations concernant la production de blé russe, estimée à 81,5 millions de tonnes métriques, et les exportations, à 44 millions de tonnes. Il y a seulement un mois, IKAR prévoyait une production de 93 millions de tonnes et des exportations de 52 millions de tonnes.

Quelque 1,5 million d'hectares de cultures russes ont été endommagés par les gelées, et le chiffre total pourrait atteindre 2 millions d'hectares, a déclaré le chef de l'Union céréalière de Russie.

Les problèmes météorologiques ont également touché l'Ukraine voisine, où le syndicat des négociants UGA a revu à la baisse ses prévisions de récolte de céréales et d'oléagineux pour 2024, les ramenant de 76,1 millions de tonnes à 74,6 millions de tonnes.

Selon Rod Baker, de l'Australian Crop Forecasters, les révisions à la baisse en Russie élimineront le blé bon marché du marché et d'autres fournisseurs ayant des coûts de production plus élevés, tels que les États-Unis, devront augmenter leurs exportations pour compenser.

Mais il a déclaré que la production aux États-Unis et dans d'autres grands pays producteurs de blé semblait solide. "L'offre sera là", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a revu à la baisse ses prévisions de rendement pour le blé tendre et le colza de cette année, tout en augmentant ses prévisions pour l'orge et le maïs.

L'Inde devrait recevoir des pluies de mousson supérieures à la moyenne cette année, a déclaré le bureau météorologique, qui a maintenu ses prévisions d'avril et la possibilité d'une augmentation de la production agricole.

Dans les autres cultures, le soja CBOT était en hausse de 0,2 % à 12,50-1/4 dollars le boisseau et le maïs a grimpé de 1,2 % à 4,70-1/4 dollars le boisseau.