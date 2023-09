Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont légèrement augmenté mardi, après avoir atteint leur plus bas niveau en trois mois, en raison de la couverture des positions à découvert et des inquiétudes concernant le temps sec qui menace la production dans les centres d'exportation tels que l'Australie.

Les contrats à terme sur le maïs ont également augmenté légèrement, tandis que le marché du soja a baissé. La fermeté du dollar, qui reflète les inquiétudes renouvelées des investisseurs au sujet de la croissance économique, a contribué à limiter les prix des céréales américaines.

Les contrats à terme sur le blé ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois mois en raison de l'importance des stocks russes et de la poursuite des exportations ukrainiennes, avant de se retourner à la hausse. Les conditions de sécheresse dans les principaux pays exportateurs que sont l'Australie, l'Argentine et le Canada ont soulevé des doutes quant à la disponibilité de l'offre mondiale plus tard dans la saison, ont déclaré les analystes.

La production australienne de blé devrait chuter de 36 % par rapport à l'année dernière, le temps sec réduisant les rendements. Le Bureau australien de l'économie et des sciences de l'agriculture et des ressources a réduit ses prévisions de récolte de 800 000 tonnes métriques, à 25,4 millions de tonnes.

Le temps sec de septembre pourrait entraîner de nouvelles réductions, selon les négociants.

"Nous sommes dans un El Nino, et c'est généralement mauvais pour l'Australie", a déclaré Matt Wiegand, courtier en matières premières pour FuturesOne.

Le contrat de blé le plus actif était en hausse de 6 cents à 6,01-1/2 dollars le boisseau à 11h30 CDT (1630 GMT) après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 31 mai.

"Les marchés du blé semblent encore relativement détendus malgré le fait que les signes de resserrement de l'offre augmentent progressivement", ont déclaré les analystes de Commerzbank dans une note.

Le maïs CBOT a gagné 3-1/4 cents à 4,84-3/4 dollars le boisseau et le soja a perdu 6-1/4 cents à 13,63 dollars le boisseau.

Les négociants anticipent le début des récoltes de maïs et de soja aux États-Unis, après une fin d'été chaude et sèche qui a suscité des inquiétudes quant au stress des cultures et à l'accélération de la maturation.

Le ministère américain de l'agriculture devrait publier des données hebdomadaires sur l'état des cultures après la fermeture des marchés céréaliers. Le ministère a indiqué séparément que les exportateurs avaient vendu 251 000 tonnes de soja américain à des destinations inconnues pour livraison au cours de la campagne de commercialisation 2023/24.