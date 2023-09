Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont légèrement augmenté mardi, après avoir atteint leur niveau le plus bas en trois mois, en raison de la couverture des positions courtes et des inquiétudes concernant le temps sec qui menace la production dans les centres d'exportation, y compris l'Australie.

Les contrats à terme sur le maïs ont également augmenté, tandis que le marché du soja s'est détendu, les opérateurs attendant le début de la récolte aux États-Unis.

Après la fermeture des marchés, les États-Unis ont revu à la baisse leur note "bon-excellent" pour la récolte de soja du pays, la ramenant à 53 % contre 58 % la semaine dernière. Ce chiffre est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 55 %. La récolte de maïs a été jugée bonne-excellente à 53 %, en baisse par rapport aux 56 % de la semaine précédente et en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 54 %.

Les négociants surveillent de près les cultures américaines après une fin d'été chaude et sèche qui a suscité des inquiétudes quant aux dommages.

La sécheresse dans les principaux pays exportateurs de blé que sont l'Australie, l'Argentine et le Canada a également suscité des doutes quant à la disponibilité prochaine de l'offre mondiale, selon les analystes.

L'Australie a réduit ses prévisions de production de blé de 800 000 tonnes pour atteindre 25,4 millions de tonnes et a prévu une baisse de 36 % de la production par rapport à l'année dernière, le temps sec réduisant les rendements. Le temps sec en septembre pourrait entraîner de nouvelles réductions, selon les négociants.

"Nous sommes dans un El Nino, et c'est généralement mauvais pour l'Australie", a déclaré Matt Wiegand, courtier en matières premières pour FuturesOne.

Le contrat de blé le plus actif a terminé en hausse de 3-3/4 cents à 5,99-1/4 dollars au CBOT, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 31 mai. Le maïs a gagné 4 1/2 cents à 4,86 dollars le boisseau et le soja a perdu 4 1/4 cents à 13,65 dollars le boisseau.

"Les marchés du blé semblent encore relativement détendus malgré le fait que les signes de resserrement de l'offre augmentent progressivement", a déclaré Commerzbank dans une note.

En ce qui concerne la demande, le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les exportateurs avaient vendu 251 000 tonnes de soja américain à des destinations inconnues, la dernière d'une série de ventes récentes.

En Argentine, où la sécheresse a nui aux récoltes de soja, les exportations de l'oléagineux pourraient augmenter à la suite d'une décision du gouvernement autorisant les expéditeurs à utiliser des revenus en devises étrangères pour acheter du soja, selon les analystes du marché. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Sohini Goswami, Ed Osmond et Richard Chang)