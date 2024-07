Les contrats à terme sur le blé américain ont augmenté d'environ 1,5 % mercredi grâce à des achats à bon compte, au lendemain d'une chute des prix à leur plus bas niveau depuis quatre mois, qui semble avoir stimulé les exportations, selon les négociants.

Les cours du maïs se sont raffermis et ceux du soja ont été mitigés, les deux marchés étant proches de leurs plus bas niveaux depuis près de quatre ans.

A 12:47 CDT (1747 GMT), les contrats à terme de référence pour le blé sur le Chicago Board of Trade étaient en hausse de 9-3/4 cents à 5,40-1/2 le boisseau, un jour après avoir chuté à 5,25-1/4, le plus bas sur un graphique continu du contrat le plus actif depuis le 11 mars.

Le maïs CBOT a gagné 3 1/4 cents à 4,12 dollars le boisseau. Le contrat de soja de novembre, le plus actif, était en baisse de 1 cent à 10,42-1/4 le boisseau, tandis que le contrat de soja du mois d'août, représentant la récolte de 2023, était en hausse de 5-1/2 cents à 10,96 dollars.

Le rebond du blé est le reflet d'une multitude de contrats d'exportation mondiaux. L'agence nationale algérienne des céréales a acheté environ 600 000 tonnes métriques de blé de mouture dans le cadre d'un appel d'offres international, selon des négociants européens. Et l'acheteur public égyptien a réservé 770 000 tonnes métriques de blé principalement russe mardi, son achat le plus important depuis 2022.

Les acheteurs de blé asiatiques ont quant à eux augmenté leurs achats ces dernières semaines, en prenant des cargaisons de la région de la mer Noire.

"Les utilisateurs finaux voient une certaine valeur à ces niveaux de prix", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note à l'intention des clients.

La baisse du dollar a soutenu les contrats à terme du CBOT, rendant théoriquement les céréales américaines plus compétitives au niveau mondial.

Le maïs CBOT a légèrement progressé, mais les conditions météorologiques généralement favorables aux cultures dans le Midwest ont pesé sur le marché, freinant les hausses en renforçant les prévisions de récoltes abondantes aux États-Unis. Le maïs est en pleine pollinisation, sa phase clé de reproduction.

"Le mois de juillet dans son ensemble devrait être plus humide que la normale dans la majeure partie de la ceinture de maïs... ce qui sera très favorable au développement du maïs et du soja", a déclaré la société de technologie satellitaire Maxar dans une note météorologique quotidienne.

Dans certaines régions, les agriculteurs évaluent encore les dommages causés aux cultures par les violentes tempêtes et les vents violents qui ont balayé le Midwest lundi, a indiqué Maxar.

Le ministère américain de l'Agriculture a estimé lundi que 68 % des cultures de maïs et de soja aux États-Unis étaient en bon ou en excellent état, un chiffre inchangé par rapport à la semaine précédente et le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020.