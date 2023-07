Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont baissé jeudi mais sont restés proches de leurs récents sommets, alors qu'une troisième nuit d'attaques russes sur les ports ukrainiens a ravivé les inquiétudes concernant les perturbations des exportations nécessaires pour répondre à la demande mondiale et éviter la hausse des prix des denrées alimentaires.

Les contrats à terme sur le blé avaient augmenté au cours de quatre des cinq dernières séances et le contrat de référence du Chicago Board of Trade a fait un bond de 8,5 % mercredi, sa plus forte hausse quotidienne depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, en raison de la perspective d'une interruption des flux de céréales de la part de deux fournisseurs mondiaux clés.

Le ministère ukrainien de la défense a déclaré jeudi qu'il considérerait tous les navires se rendant dans les ports russes et les ports ukrainiens de la mer Noire occupés par la Russie comme des transporteurs potentiels de cargaisons militaires à partir de vendredi. Cette annonce a été faite un jour après que le Kremlin a déclaré que les navires se dirigeant vers les ports ukrainiens de la mer Noire pourraient être considérés comme des cibles militaires.

"Cela a également augmenté le risque de représailles d'une manière qui pourrait menacer la volonté des expéditeurs de transporter des céréales russes à travers la mer Noire", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières chez StoneX, dans une note à l'intention des clients. "Les implications sont énormes pour les approvisionnements mondiaux en blé.

Les inquiétudes concernant l'insuffisance des stocks ont soutenu les contrats de blé de force rouge d'hiver K.C. et de blé de printemps MGEX, qui suivent les cultures à haute teneur en protéines qui sont en pénurie.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont été pour la plupart plus faibles en raison de prises de bénéfices, mais les baisses ont été limitées par les perspectives de temps chaud dans les principales zones de culture du Midwest américain.

Les contrats à terme CBOT sur le blé tendre rouge d'hiver de septembre se sont établis en baisse de 3/4 de cent à 7,27 $ le boisseau.

"L'attaque nocturne de la Russie contre les infrastructures du port d'Odessa aura servi à rappeler aux participants et aux observateurs les risques liés au maintien des flux commerciaux de la mer Noire sans garantie de sécurité", a déclaré BMI Research, une unité de Fitch Group, dans une note.

Le soja de novembre du CBOT a perdu 4 cents à 14,04-3/4 dollars le boisseau et le maïs de décembre du CBOT a perdu 6-3/4 cents à 5,46-1/4 dollars le boisseau.